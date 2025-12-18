wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Frankreich

Lebenslange Haft für Mediziner in Frankreich wegen Vergiftung von Patienten

Lebenslang für Mediziner in Frankreich – weil er Patienten vergiftete

18.12.2025, 13:4918.12.2025, 13:49

Weil er absichtlich Patienten vergiftet und zwölf von ihnen so getötet haben soll, ist ein französischer Anästhesist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

epaselect epa09038092 A doctor prepares his syringe with a dose of Oxford Astra-Zeneca COVID-19 vaccine before a first vaccine injection in Paris, France, 26 February, 2021. France begins vaccination ...
In 23 der Fälle soll der Arzt versucht haben, die Patienten wiederzubeleben. (Symbolbild)Bild: keystone

Das entschied ein Schwurgericht im ostfranzösischen Besançon, wie die französische Nachrichtenagentur AFP und französische Medien übereinstimmend berichteten. Der 53-jährige ehemalige Mediziner hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er will gegen das Urteil in Berufung gehen, wie AFP unter Verweis auf die Kanzlei seiner Verteidiger schrieb.

Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen 2008 und 2017 an zwei Privatkliniken Patienten im Alter zwischen 4 und 89 Jahren vorsätzlich hoch dosierte Giftstoffe verabreicht und damit Herzstillstände und Blutungen ausgelöst zu haben. Zwölf der Patienten starben. In 23 Fällen soll der Mann versucht haben, die Patienten wiederzubeleben.

Staatsanwältin sprach von «Doktor Tod»

Mit dem Urteil kommt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. «Sie sind »Doktor Tod«, Sie sind ein Mörder, Sie haben diese Klinik in einen Friedhof verwandelt, Sie beleidigen alle Ärzte», hatte Staatsanwältin Christine de Curraize zum Abschluss des Plädoyers gesagt.

Die Verteidigung hatte hingegen auf Freispruch gepocht, es mangle an eindeutigen Beweisen. Der Arzt selbst sagte in seinen letzten Worten vor Gericht: «Ich sage es und werde es immer sagen: Ich habe niemals jemanden vergiftet», wie die Zeitung «L'Est Républicain» aus dem Verhandlungssaal berichtete. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Röntgenbilder, die viel Raum für Spekulationen lassen
1 / 25
Röntgenbilder, die viel Raum für Spekulationen lassen
«Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!»
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Beckham spendet seinen 70-Millionen-Insta-Account an eine ukrainische Ärztin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Australiens Premier räumt Mängel im Kampf gegen Antisemitismus ein
Der australische Regierungschef Anthony Albanese hat vier Tage nach dem verheerenden Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt.
«Jeder in dieser Position würde bedauern, nicht mehr getan zu haben», sagte Albanese vor dem Parlament in Canberra. Nun müsse man in die Zukunft schauen und handeln.
Zur Story