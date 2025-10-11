wechselnd bewölkt11°
International
Gesellschaft & Politik

Trump: Friedensnobelpreisträgerin hat mich angerufen

FILE - President Donald Trump silences his mobile phone in the Oval Office of the White House, May 23, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File) Donald Trump
Der Friedensnobelpreis treibt ihn um: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Trump: Friedensnobelpreisträgerin hat mich angerufen und Preis mir gewidmet

11.10.2025, 10:5211.10.2025, 11:22

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten einen Anruf der neuen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela erhalten. Die zur Nobelpreisträgerin erkorene Person habe ihn angerufen und gesagt, dass sie die Auszeichnung ihm widme, weil er sie wirklich verdient habe, sagte der Präsident über das Telefonat – ohne die venezolanische Oppositionsführerin beim Namen zu nennen. Diese Geste habe er als sehr schön empfunden. Danach ergänzte Trump im Scherz: «Ich habe nicht gesagt: »Dann geben Sie ihn mir«.»

Machado hatte nach Bekanntgabe der Würdigung auf der Plattform X geschrieben: «Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit.» Trump sagte nun, er habe Machado auf ihrem Weg geholfen.

Friedensnobelpreis: Das ist María Corina Machado

Das norwegische Nobelkomitee in Oslo hatte die Preisvergabe an Machado mit ihrem «unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und ihrem Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie» begründet. Die 58-Jährige gilt als einende Kraft der venezolanischen Opposition und entschiedene Widersacherin des seit 2013 regierenden autoritären Präsidenten Nicolás Maduro.

«Er hat das Herz eines Humanisten»

Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt betont, er selbst habe den Preis verdient und innerhalb von nur sieben Monaten sieben Kriege beendet. In dieser Woche kam es auf seine Initiative hin zu einer ersten Einigung im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas, bei der noch nicht absehbar ist, ob sie Bestand haben wird. Kritiker Trumps halten ihm indes vor, die regelbasierte internationale Zusammenarbeit auf Basis von Verträgen, Abkommen und Werten zu untergraben und auch im Inland mit seinem radikalen Vorgehen Gräben vertieft und neue Konflikte geschaffen zu haben.

«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus

Ein Vertreter des Pressestabs im Weissen Haus hatte die Tatsache kritisiert, dass Trump leer ausgeht und der Friedensnobelpreis Machado zuerkannt wird: «Das Nobelkomitee hat bewiesen, dass es Politik über Frieden stellt», schrieb Sprecher Steven Cheung auf X. «Präsident Trump wird weiterhin Friedensabkommen schliessen, Kriege beenden und Leben retten. Er hat das Herz eines Humanisten, und es wird niemals jemanden wie ihn geben, der allein durch die Kraft seines Willens Berge versetzen kann.» (sda/dpa)

28 Kommentare
avatar
Ius_Aeterna_93
11.10.2025 11:21registriert April 2024
Ich muss sagen ich bewundere Leute, die sich so biegen können um andere bei Laune zu halten, ich wäre da zu hitzköpfig, ich hätte wohl Trump schon längstens die Meinung gesagt im Wissen wie unklug das wäre. Immerhin, das Ende des Gaza-Krieges wäre sehr wohl ein Achtungserfolg, aber ich bin skeptisch ob sich Israel wirklich daran halten wird. Netanjahu gilt jetzt nicht wirklich als Ehrlichkeit in Person.
565
Melden
Zum Kommentar
avatar
Acai
11.10.2025 11:12registriert März 2017
María Corina Machado hat den Preis wahrlich verdient. Ihr Verhalten zeigt hohe Intelligenz. Mit dem Honig, den sie dem Narzissten um den Mund schmiert beruhigt sie sein Gemüt, sichert sich seinen weitere Unterstützung für die Demokratie in Venezuela und hat vermutlich auch noch Massnahmen gegen Norwegen verhindert.
Solche Menschen braucht die Welt.
5611
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lukullullus
11.10.2025 11:15registriert Februar 2023
Die Machado ist halt klug: Sie weiss, dass die Hilfe der USA in ihrer Sache nötig sein wird und kann sich die Orange schon mal vorbeugend gut stimmen.
Für das künfitge Venezuela spielt es jetzt keine Rolle, ob die künftige USA genau dem Regierungsmodell des jetztigen Venezuelas entsprechen wird.
Den selbsternannten Monarchen jetzt gütig zu stimmen schafft Backup.
284
Melden
Zum Kommentar
28
