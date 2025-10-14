wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Venezuela schliesst Botschaft in Oslo nach Friedensnobelpreis für Machado

epa12451632 People pass by the closed Venezuelan embassy in Oslo, Norway, 13 October 2025. Venezuela&#039;s government announced the closure of its embassies in Norway and Australia. EPA/FREDRIK VARFJ ...
Die venezolanische Botschaft in der norwegischen Hauptstadt Oslo.Bild: keystone

Nach Friedensnobelpreis: Venezuela schliesst Botschaft in Oslo

14.10.2025, 10:2914.10.2025, 10:29

Am Freitag wurde der Friedensnobelpreis verliehen. Er ging an die Oppositionspolitikerin María Corina Machado. Die Venezolanerin lebt seit rund 14 Monaten in einem Versteck.

2002 gründete sie die Nichtregierungsorganisation «Súmate», dies heisst übersetzt «Mach mit». Diese war dem damaligen Präsidenten Hugo Chávez ein Dorn im Auge.

epa12444130 (FILE) Maria Corina Machado speaks to supporters in Caracas, Venezuela, 09 January 2025 (reissued 10 October 2025). The Norwegian Nobel Committee has announced at the Norwegian Nobel Insti ...
María Corina Machado. Bild: keystone

Und auch der aktuelle Machthaber ist kein Fan von Machados Arbeit: Der autoritäre Präsident Nicolás Maduro hatte die Gewinnerin nach der Vergabe des Nobelpreises als Hexe bezeichnet.

In der norwegischen Stadt Oslo befindet sich aber nicht nur das Friedensnobelpreis-Komitee, sondern auch eine venezolanische Botschaft. Diese wurde nach der Bekanntgabe der Gewinnerin des Nobelpreises geschlossen.

Friedensnobelpreis: Das ist María Corina Machado

Grund für die Schliessung

Die venezolanische Regierung sagt, es handelt sich dabei um eine «strategische Neuverteilung der Ressourcen». Der zeitliche Zusammenhang legt aber nahe, dass die Schliessung der Botschaft mit der Vergabe des Friedensnobelpreises zusammenhängen könnte.

Die Sprecherin des norwegischen Aussenministeriums, Cecilie Roang, sagt gegenüber dem «Spiegel», dass ihnen ohne eine Angabe von Gründen mitgeteilt wurde, dass die Botschaft schliesse. Dies sei betrüblich, sagt sie weiter, Norwegen wolle weiterhin den Dialog mit Venezuela aufrechterhalten.

Zu einem Zusammenhang zwischen der Schliessung der Botschaft und dem Friedensnobelpreis habe sich die Sprecherin nicht äussern wollen. Sie sagt lediglich, dass der Nobelpreis unabhängig von der norwegischen Regierung vergeben werde.

Laut lokalen venezolanischen Medien sei die Botschaft bereits am Montag nicht mehr erreichbar gewesen. Neben der Botschaft in Oslo werden auch die Botschaften in Australien geschlossen. Dafür werden neue Vertretungen in Burkina Faso und Zimbabwe eröffnet. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Freilassung der Geiseln in Gaza
1 / 21
Freilassung der Geiseln in Gaza

Am Montag, dem 13. Oktober, um rund 7 Uhr sollen die Verbliebenen Geiseln der Hamas freigelassen werden.
quelle: keystone / oded balilty
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump wird in Israel mit Lob überhäuft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Trotz Waffenruhe: Tote nach israelischem Angriff in Gaza +++ Macron warnt vor Hamas
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Trumps grösster Moment
Die letzten israelischen Geiseln kehren heim – ein historischer Erfolg, für den sich US-Präsident Donald Trump in Jerusalem feiern lässt. So gross ist sein persönlicher Anteil daran wirklich.
Die letzten israelischen Geiseln sind nach zwei Jahren endlich heimgekehrt. In Gaza schweigen die Waffen. Der 13. Oktober 2025 ist ein historischer Tag, der für immer mit Donald Trump verbunden sein wird. In der Knesset, dem israelischen Parlament, wird er mit «Trump, Trump, Trump»-Rufen gefeiert. Es ist der grösste Moment seiner Präsidentschaft.
Zur Story