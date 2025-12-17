wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Elektroauto

Kein Verbrenner-Verbot: Das ist der Plan B, um E-Autos zu fördern

Beliebt in Europa: Skodas elektrischer Elroq.
Beliebt in Europa: Skodas elektrischer Elroq. bild: skoda

Kein Verbrenner-Verbot: Das ist der Plan B, um E-Autos zu fördern

Die EU will in Europa produzierte E-Auto-Batterien fördern und elektrische Firmenwagen sollen bis 2035 nahezu klimaneutral sein. Auch eine dritte Massnahme soll die europäische Autoindustrie entlasten.
17.12.2025, 10:5617.12.2025, 12:17

Die EU-Kommission will die europäische Autoindustrie beim Übergang zur E-Mobilität mit Förderungen der Batterieindustrie und Bürokratieabbau unterstützen. Neben den Änderungen beim Verbrenner-Aus sollen 1,8 Milliarden Euro Unterstützung eine komplett in Europa produzierte Batterie ermöglichen, wie die Europäische Kommission in Strassburg mitteilte.

Europäische Batteriehersteller sollen demnach mit zinslosen Darlehen unterstützt werden. Dadurch werde die Wettbewerbsfähigkeit der Branche verbessert, vorgelagerte Lieferketten gesichert und eine nachhaltige sowie widerstandsfähige Produktion in der EU gestärkt, heisst es in der Mitteilung.

Gegen China-Dominanz: VW produziert ab sofort eigene E-Auto-Akkus

Die EU will zudem grossmehrheitlich elektrische Firmenautos bis 2035: Konkret sollen bis dann in den Flotten grosser Unternehmen registrierte Fahrzeuge zu 95 Prozent emissionsfrei unterwegs sein.

Bürokratieabbau soll Industrie mehr als 700 Millionen Euro einsparen

Auch Vereinfachungen in der Verwaltung sollen der Autoindustrie zugutekommen. In den nächsten Jahren will die EU-Kommission dafür weniger Rechtsvorschriften veranlassen und die Tests für neue Personentransporter und Lastkraftwagen straffen.

Zudem sollen Fahrer von Transportern mit E-Antrieb bezüglich Ruhezeiten und anderen Vorschriften mit Fahrern von Verbrennungsmotoren gleichgestellt werden. Die Unternehmen würden durch die Vorschläge nach Angaben der EU-Kommission jährlich rund 706 Millionen Euro einsparen.

Elektroauto

Die Kommission kündigt auch an, die Vorschriften für die Kennzeichnung von Fahrzeugen aktualisieren zu wollen. Dadurch sollen Kunden beim Kauf vollständige Informationen über die Emissionen eines Fahrzeugs erhalten.

Wo sich E-Autos durchgesetzt haben – und wo noch nicht

Angaben beziehen sich auf vollelektrische Batterie-Autos (BEV), ohne teilelektrische Plug-in-Hybride.

Wo E-Autos in Europa 2025 am schnellsten zulegen

Das E-Auto-Wachstum in der Schweiz liegt 2025 weit hinter dem EU-Durchschnitt.

(sda/awp/dpa)

EU kippt das Verbrenner-Aus: Was du jetzt wissen solltest
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
1 / 14
VW ID. Every1: So sieht das günstige E-Auto aus
VWs Antwort auf China-Stromer soll 20'000 Franken kosten. Die wichtigsten Infos zum ID.1 findest du in dieser Slideshow.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Petition will die 1. Klasse im öffentlichen Verkehr abschaffen – das steckt dahinter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Arzt nach Matthew Perrys Tod zu Hausarrest verurteilt
Ein kalifornischer Arzt ist im Zusammenhang mit dem Tod des früheren «Friends»-Star Matthew Perry zu acht Monaten Hausarrest und 300 Stunden Sozialdienst verurteilt worden.
Eine Gefängnisstrafe blieb dem 55-jährigen Mediziner erspart, wie US-Medien unter Berufung auf die Entscheidung eines Gerichts in Los Angeles berichteten. Er hatte sich schuldig bekannt, das Narkosemittel Ketamin für den suchtkranken Schauspieler beschafft zu haben.
Zur Story