Sein Spenderherz wurde falsch gekühlt – jetzt ist der Zweijährige gestorben

Der herzkranke kleine Junge in Italien ist nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus in Neapel mitteilte, starb der nicht einmal zweieinhalb Jahre alte Domenico «infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands» auf der Intensivstation.

Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen – auch, weil zuvor offensichtlich Fehler bei einem Eingriff gemacht wurden.

Für den Jungen, der mit einem Herzfehler zur Welt kam, war kurz vor Weihnachten nach langem Warten endlich ein Spenderherz gefunden worden. Beim Transport wurde es jedoch falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt. Ein Ärzteteam entschied am Mittwoch, dass eine neue Operation zur möglichen Transplantation eines neuen Herzens zwecklos sei – auch, weil andere Organe wie die Nieren inzwischen nicht mehr richtig funktionierten. (sda/dpa)