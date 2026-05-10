YouTuber verlässt Hantavirus-Schiff, um eine Hochzeit zu feiern

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Der türkische YouTuber und Influencer Ruhi Çenet hat 18 Millionen Abonnenten – und kämpft momentan gegen einen regelrechten Shitstorm an, wie 20minuten am Sonntag berichtete. Der Grund dafür: Çenet war an Bord der vom Hantavirus geplagten MV Hondius und verliess das Schiff nach dem Ausbruch, um an einer Hochzeit zu feiern.

Demnach bestieg der 35-Jährige das Kreuzfahrtschiff am 1. April in Argentinien. Am 11. April starb der Erste von bislang drei Menschen an Bord der MV Hondius an Hantavirus. Am 24. April – also rund zwei Wochen nach diesem ersten Todesfall – ging Çenet in St.Helena von Bord. Sein nächstes Reiseziel: Istanbul, wo er schliesslich am 3. Mai an einer grossen Hochzeit teilnahm.

Daraufhin kursierte ein Bild durch die sozialen Medien, welches den YouTuber an den Festlichkeiten zeigt. Çenets Antwort darauf: Das Foto sei tatsächlich vor dem 2. Mai aufgenommen worden. Das ist insofern relevant, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 3. Mai erstmals auf den Hantavirus aufmerksam gemacht hat.

In einem Instagram-Post schrieb Çenet am Samstag weiter: «Seit dem Moment, als die Information geteilt wurde, befinde ich mich für alle Fälle in Quarantäne. Ich zeige immer noch keinerlei Symptome.» Und in einer Story auf demselben Portal richtet der YouTuber sich an seine Follower: «Hoffentlich versteht ihr diese Nachricht nicht falsch. Ich habe kein Fieber bekommen, mir geht es gut.»

Die WHO hat am Donnerstag an einer Pressekonferenz betont, dass die Virusart zwar von Mensch zu Mensch übertragen werden könne, jedoch kein Grund zur Panik bestehe. Es sei weder der Beginn einer Epidemie noch der Beginn einer Pandemie, sagte die Direktorin für Epidemie- und Pandemievorsorge der WHO. Trotzdem erreichen nun zahlreiche Hassnachrichten den YouTuber, wie das US-Portal TMZ berichtet.

(cpf)