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Prinzessin Astrid: Norwegische Royal ins Krankenhaus eingeliefert

Schwester von norwegischem König: Prinzessin Astrid ins Krankenhaus eingeliefert

Der dänische Königshof sorgt sich um die Gesundheit von Altkönigin Margarethe II. Nun teilt der norwegische Palast mit: Auch Prinzessin Astrid leidet akut an Herzproblemen.
15.05.2026, 17:0515.05.2026, 17:05
Dinah Rachko / t-online
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t-online

Nachdem es zuvor bereits Berichte über einen Krankenhausaufenthalt gegeben hatte, äussert sich der norwegische Palast jetzt offiziell. In einer Pressemitteilung werden Details zur Behandlung von Prinzessin Astrid genannt.

President Macron s Official Visit To Norway - Gala Dinner Princess Astrid during the gala dinner at the Royal Palace in Oslo on June 23, 2025, as part of the presidential state visit to Norway. Photo ...
Prinzessin Astrid von Norwegen: Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung.Bild: IMAGO / ABACAPRESS

Die Schwester von König Harald wird demnach derzeit im Rikshospitalet in Oslo behandelt. Wie der norwegische Palast am Freitag mitteilte, wurde die 94-Jährige wegen Herzinsuffizienz in das Krankenhaus eingeliefert. Noch am selben Tag habe sie einen temporären Herzschrittmacher erhalten.

In der offiziellen Nachricht des Palasts heisst es zudem, die Schwester von König Harald wolle mitteilen, dass sie sich «in den besten Händen» befinde. Astrid werde weiterhin im Rikshospitalet bleiben und dort medizinisch versorgt. Wie lange der Aufenthalt dauern wird, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Bereits im März war sie im Krankenhaus

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Astrid medizinisch behandelt werden muss. Schon im März war die Prinzessin wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Dennoch nimmt sie trotz ihres hohen Alters weiterhin regelmässig öffentliche Verpflichtungen wahr. Erst am 13. Mai absolvierte sie noch einen offiziellen Termin.

Astrid von Norwegen ist die ältere Schwester von König Harald V. und zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Mitgliedern der norwegischen Königsfamilie.

Die Nachricht über ihre Herzprobleme erfolgt nur einen Tag, nachdem auch gesundheitliche Probleme bei der dänischen Königin Margrethe II. vermeldet wurden. Sie wird aktuell nach einem Herzinfarkt im Rigshospitalet in Kopenhagen behandelt.

Mehr zum Thema Royals:

Frühere dänische Königin Margrethe nach Herzinfarkt ins Spital eingeliefert

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