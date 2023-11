Neue Regierung in Neuseeland schafft Rauchverbot wieder ab

Ebenfalls könne man nun verhindern, dass Tabakgeschäfte zur Zielscheibe von Verbrechen werden. «Die Konzentration des Zigarettenvertriebs auf ein einziges Geschäft in einer Kleinstadt wird ein massiver Anziehungspunkt für Kriminalität sein», sagte Luxon gegenüber Radio New Zealand .

Eigentlich wollte die Nationalpartei Steuersenkungen dadurch finanzieren, dass ausländischen Käuferinnen und Käufern wieder Zugang zum neuseeländischen Immobilienmarkt ermöglicht wird. Der Koalitionspartner New Zealand First stimmte allerdings gegen diesen Vorschlag.

Am Montag, den 27. November 2023, trat Neuseelands neuer Premierminister Christopher Luxon sein Amt an. Der Vorsitzende der konservativen Nationalpartei New Zealand National Party legte dafür seinen Amtseid in der Hauptstadt Wellington ab.

Vierjährige überlebte Hamas-Horror unter Leiche ihres Vaters und wurde dann verschleppt

Das Schicksal eines vierjährigen von der islamistischen Hamas freigelassenen US-amerikanischen Mädchens bewegt die Herzen vieler Menschen. Das Mädchen musste vor seiner Verschleppung in den Gazastreifen die Ermordung ihrer beiden Eltern mit ansehen. An jenem 7. Oktober war die damals Dreijährige mit ihren beiden 10 und 6 Jahre alten Geschwistern gerade zu Hause in einem Kibbuz an der Grenze zum Gazastreifen, als die Terroristen der Hamas einfielen und vor den Augen der drei Kinder die Mutter erschossen, wie US-Medien berichteten. Als ihr Vater sich schützend über seine Tochter legte, sei auch er erschossen worden. Ihre Geschwister überlebten, weil sie sich in einem Schrank versteckten, wo sie 14 Stunden lang ausgeharrt hätten, bevor sie gerettet wurden, hiess es.