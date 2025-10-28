wechselnd bewölkt
US-Atomkraftwerk soll für Google-KI wieder ans Netz

US-Atomkraftwerk soll für Google-KI wieder ans Netz

28.10.2025, 07:2428.10.2025, 07:24

In den USA wird ein weiteres stillgelegtes Atomkraftwerk wieder hochgefahren, um Strom für KI-Rechenzentren zu liefern. Das Duane Arnold Energy Center im Bundesstaat Iowa soll Anfang 2029 wieder ans Netz gehen und vor allem Google beliefern.

epa12403615 Google signage is displayed at the Google campus headquarters in Mountain View, California, USA, 24 September 2025. Googles parent company, Alphabet, recently reached a 3 trillion US doll ...
Das Kraftwerk wurde 2020 abgeschaltet. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Internet-Konzern werde den Strom 25 Jahre lang abnehmen, teilte der Betreiber NextEra Energy mit. Das Atomkraftwerk war 2020 abgeschaltet worden.

Der Betrieb Künstlicher Intelligenz benötigt viel Strom – und mit der verstärkten Nutzung der Software steigt der Bedarf der Tech-Konzerne schnell an. Sie setzen verstärkt auf Atomenergie. So wurde vor einem Jahr angekündigt, dass ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hochgefahren wird, um Strom für Microsoft-Rechenzentren zu liefern. Der Facebook-Konzern Meta sicherte sich für 20 Jahre die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im Bundesstaats Illinois. Und Google will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen. (sda/dpa)

Zur Story