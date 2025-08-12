sonnig28°
DE | FR
burger
International
Griechenland

Peloponnes und Chalkidiki: Wieder grosse Brände in Griechenland

epa12290948 A small curch in the middle of burned land after a wildfire in the area of Keratea, Southeast Attica, Greece, 09 August 2025. Major and destructive wildfires that began on 08 August in Ker ...
In Griechenland wüten wieder Brände in etlichen Regionen.Bild: keystone

Wieder grosse Brände in Griechenland

12.08.2025, 13:0212.08.2025, 13:02
Mehr «International»

Urlaubsinseln wie Kefalonia und Zakynthos, beliebte Reiseziele wie die Halbinseln Peloponnes und Chalkidiki: In Griechenland wüten wieder Brände in etlichen Regionen.

Lang anhaltende Trockenheit und teils starker Wind bieten den Flammen beste Bedingungen und erschweren zudem die Löscharbeiten.

Aktuell sind unter anderem auf der Ionischen Insel Zakynthos Häuser von einem Grossbrand bedroht, wie die Zeitung «Kathimerini» berichtet. In der Region Fokida nördlich der Halbinsel Peloponnes brennt es ebenso wie auf der Insel Kefalonia, wo jedoch keine Wohngebiete in Gefahr sind.

Das griechische Ministerium für Bürgerschutz ruft die Bürger dazu auf, vorsichtig zu sein und keine Glut zu entfachen. Für rund ein Drittel des Landes hat das Ministerium aufgrund der grossen Brandgefahr die zweithöchste Warnstufe verhängt.

Zu den betroffenen Gebieten gehören fast die gesamte Halbinsel Peloponnes, die Nordwestküste des Landes, die Inseln Lesbos und Samos sowie die Halbinsel Chalkidiki. Die starken Winde, die bereits aus einem Funken einen Grossbrand machen können, sollen örtlich auch in den nächsten Tagen anhalten. (sda/dpa)

Mehr News aus Griechenland:

Griechenland baut eine 8-Milliarden-Euro-Stadt nahe Athen – nun gibt es aber Kritik
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
PSG bezahlt 66 Millionen für Verteidiger +++ Isak will nie mehr für Newcastle spielen
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
Karin Keller-Sutter: «Innert Minuten war klar: Der Deal ist Trump egal»
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander
Zur Abwehr von Putins Drohnenkrieg: Ukraine baut Schrotflinten-Drohnen
Um die russischen Drohnen abzuwehren, setzt die Ukraine in Zukunft wohl auf eine ungewöhnliche Technik. Durch die Schrotflinten spart das Militär Geld.
Die Ukraine könnte in Zukunft bei der Abwehr von russischen Drohnen auf neue Schrotflinten-Drohnen setzen. Wie die Internetseite «militarnyi.com» schreibt, hat das ukrainische Unternehmen Besomar auf einer Branchenmesse eine neue Drohne vorgestellt, die mit bis zu vier Schrotflinten bestückt werden kann.
Zur Story