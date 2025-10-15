wechselnd bewölkt
Zwei tote Migranten bei Verfolgungsjagd vor Rhodos

Zwei tote Migranten bei Verfolgungsjagd vor Rhodos

15.10.2025, 10:41

Auf der Flucht vor einem Patrouillenboot der griechischen Küstenwache ist ein Schnellboot mit Migranten an Bord gekentert. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, 16 Menschen seien gerettet worden, teilte die Küstenwache mit.

FILE - Migrants with life jackets provided by volunteers of the Ocean Viking, a migrant search and rescue ship run by NGOs SOS Mediterranee and the International Federation of Red Cross (IFCR), still ...
Ein Boot mit Migranten ist vor der Küste von Rhodos gekentert. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Dienstagmorgen, als die Beamten bei einer planmässigen Patrouille ein Schnellboot entdeckten, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Insel Rhodos zusteuerte. Auf die Signale der Wasserpolizei habe der Steuermann nicht reagiert, woraufhin es zu einer Verfolgungsjagd gekommen sei. Der Steuermann habe dabei gefährliche Manöver unternommen, wodurch das Boot schliesslich kenterte.

Zwölf Männer und vier Frauen seien gerettet worden, ein Mann und ein Minderjähriger hätten nur tot geborgen werden können, teilte die Küstenwache mit. Das Boot sei gesunken. Die Beamten hätten zudem drei Überlebende auf Basis von Zeugenaussagen der anderen Passagiere als mutmassliche Schleuser verhaftet.

Nach aktuellen Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind in diesem Jahr in Griechenland bislang rund 35'000 Migranten angekommen, die meisten davon über das Meer von der türkischen Küste und von Libyen aus. (dab/sda/dpa)

Themen
