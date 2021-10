Migranten ertrinken vor Griechenland – darunter ein 3-jähriges Kind

Zur Seenotrettung

Das UNHCR schreibt, dass sich eine Rettungsaktion danach richte, in wessen «search and rescue zone» sich das in Seenot geratene Schiff oder Boot befinde.



Und weiter: «Der für die Seenotrettung zuständige Staat ist für die Koordinierung der Rettungsaktion verantwortlich und muss sich um das Finden eines sicheren Hafens kümmern, ist aber nicht selbst zur Aufnahme verpflichtet.»



Es ist international geregelt, dass jedes Gebiet im Meer als «search and rescue zone» einem Staat zugehörig ist. Allerdings sind diese Zonen nicht mit dem Hoheitsgewässer deckend. So hat Italien 2018 einen Teil seiner «search and rescue zone» an Libyen abgetreten.