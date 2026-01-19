recht sonnig-1°
Grönland

Grönland: EU-Sondergipfel findet am Donnerstagabend statt

EU-Sondergipfel zu Grönland findet am Donnerstagabend statt

19.01.2026, 14:2819.01.2026, 14:28

Der EU-Sondergipfel zur Eskalation des Grönland-Konflikts mit den USA wird an diesem Donnerstagabend in Brüssel stattfinden. Das teilte eine Sprecherin von EU-Ratspräsident António Costa mit.

European Council President Antonio Costa speaks during a meeting to sign a free trade deal between the European Union and Mercosur in Asuncion, Paraguay, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Jorge Saenz ...
Der EU-Ratspräsident, António Costa.Bild: keystone

Bei dem Krisentreffen wollen die Staats- und Regierungschefs darüber beraten, wie die EU am besten auf die jüngsten Zolldrohungen von Trump reagiert. Der Republikaner hatte am Samstag angekündigt, dass er ab dem 1. Februar Strafzölle auf Waren aus Deutschland und anderen europäischen Nato-Ländern verhängen will.

Hintergrund ist, dass diese Länder jüngst als Zeichen der Solidarität mit Dänemark Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt hatten. Trump will Dänemark dazu bringen, den Vereinigten Staaten die Arktisinsel zu verkaufen.

Sollte Trump die Zölle wirklich verhängen lassen, könnte die EU beispielsweise ebenfalls Sonderzölle verhängen. Auch andere wirtschaftliche Vergeltungsmassnahmen sind möglich – so könnten US-Unternehmen etwa von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden oder für bestimmte Produkte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen erlassen werden. (sda/dpa)

Themen
Werden sich die USA Grönland militärisch aneignen? Präsidentenberater Stephen Miller weicht aus
Video: watson
