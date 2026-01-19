wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Grönland

Grönland: Dänemark schickt mehr Kampfsoldaten nach Nuuk

Dänemark schickt mehr Kampfsoldaten nach Grönland

19.01.2026, 13:5619.01.2026, 13:56

Dänemark schickt eine grössere Anzahl an Kampfsoldaten nach Grönland. Das berichtete der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf das dänische Verteidigungsministerium.

epa12659432 Danish soldiers leave the harbor after disembarking a boat at the port in Nuuk, Greenland, 18 January 2026. The Danish Defense will continue the increased presence with exercise activities ...
Bereits am Sonntag, dem 18. Januar, sind dänische Soldaten in Nuuk, der Hauptstadt von Grönland, angekommen.Bild: keystone

Die genaue Anzahl der Soldaten war demnach nicht bekannt, es solle sich jedoch um einen «wesentlichen Beitrag» handeln. Sie sollen TV2 zufolge noch am Montag in Kangerlussuaq, etwa 300 Kilometer nördlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk, ankommen. Begleitet werden sie demnach von dem dänischen Heereschef Peter Boysen.

In der vergangenen Woche waren nach Angaben des dänischen Arktischen Kommandos etwa 100 dänische Soldaten in Nuuk und etwa genauso viele in Kangerlussuaq eingetroffen. Sie sollen mit der von Dänemark geführten militärischen Übung «Arctic Endurance» beginnen, an der auch Soldaten anderer Nato-Verbündeter teilnehmen sollen. (sda/dpa)

Mehr zu Grönland:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trump Jr. trifft in Grönland ein
1 / 10
Trump Jr. trifft in Grönland ein
Donald Trump Jr. posiert für Fotos nach seiner Ankunft in Nuuk.
quelle: keystone / emil stach
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Werden sich die USA Grönland militärisch aneignen? Präsidentenberater Stephen Miller weicht aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
EU will in Grönland-Konflikt vorerst auf Dialog setzen
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen will im Grönland-Konflikt mit den USA vorerst auf Dialog setzen. «Aus den Konsultationen unter den EU-Staats- und Regierungschefs, einschliesslich Präsidentin von der Leyen, geht klar hervor, dass die Priorität darin besteht, den Dialog zu suchen, nicht zu eskalieren, und die Verhängung von Zöllen zu vermeiden», sagte ein Sprecher in Brüssel. Grund sei, dass die Verhängung weiterer Zölle letztlich Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks schädigen würden.
Zur Story