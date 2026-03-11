bedeckt14°
DE | FR
burger
International
Naher Osten

Iran: Kein Tropfen Öl wird durch Strasse von Hormus fliessen

Iran droht USA, Israel und Partnern: «Rechnet mit einem Preis von 200 Dollar pro Barrel»

11.03.2026, 13:4511.03.2026, 13:45

Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Strasse von Hormus als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet.

FILE - This Jan. 16, 2015 file photo shows pumpjacks operating at the Kern River Oil Field in Bakersfield, Calif. The price of oil topped $50 a barrel this week for the first time since July, deliveri ...
Iran droht mit Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel. (Symbolbild)Bild: AP/AP

«Wir werden niemals zulassen, dass auch nur ein Liter Öl zugunsten der USA, der Zionisten und ihrer Partner durch die Strasse von Hormus transportiert wird», sagte ein Militärsprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam Al-Anbija, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

«Eure lebenswichtigen Zentren und Stützpunkte werden einer nach dem anderen in dem Feuer brennen, das ihr entfacht habt», drohte der Militärsprecher weiter. «Und sie werden wieder und wieder brennen.»

An die USA gerichtet sagte der Militärsprecher: «Ihr solltet wissen, dass ihr den Öl- und Energiepreis nicht künstlich niedrig halten könnt. (...) Rechnet mit einem Preis von 200 Dollar pro Barrel, denn der Ölpreis hängt von der Sicherheit der Region ab – und ihr seid die Quelle dieser Unsicherheit», sagte er.

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Energiepreise deutlich gestiegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat simuliert, dass auch höhere Ölpreise auch hierzulande zweistellige Milliardenschäden anrichten könnten. (nil/sda/dpa)

Mehr zum Thema

Deutschland gibt Teil der Ölreserven frei
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 24
Iran-Krieg in Bildern

Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Israel etwa greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an.
quelle: keystone / mohammed zaatari
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump: Iran-Krieg ist bald vorbei
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Gestohlene St. Galler Luxuskarossen landen in Frankreich
Junge Männer aus Frankreich werden in die Schweiz geschickt, um aus Autohäusern Luxuskarossen zu stehlen und sie über die Grenze nach Westen zu bringen. Die Diebe schlagen auch im Kanton St. Gallen häufig zu.
Zur Story