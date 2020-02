International

Chats mit Minderjährigem: Schottischer Finanzminister tritt zurück



Der schottische Finanzminister Derek Mackay ist am Donnerstag zurückgetreten. Der Politiker der Schottischen Nationalpartei SNP zog damit die Konsequenzen aus Flirtversuchen mit einem 16 Jahre alten Jungen per Internet.

Eigentlich hätte Mackay am Donnerstag den Haushaltsplan der Regionalregierung in dem britischen Landesteil vorstellen sollen, diese Aufgabe fiel nun seiner Stellvertreterin zu.

Wie die «Scottish Sun» am Donnerstag berichtete, sendete Mackay dem Jungen seit vergangenem Sommer rund 270 Nachrichten per Facebook und Instagram. Unter anderem gestand er dem Teenager, dass er ihn «süss» finde und bot an, ihn zu einem Rugby-Spiel ins Stadion einzuladen. Das, obwohl er sich über das Alter des Jungen im Klaren war.

«Ich übernehme volle Verantwortung für meine Taten. Ich habe mich dämlich verhalten und es tut mir wirklich leid», teilte der 42 Jahre alte Politiker mit. Mackay galt bereits als heisser Kandidat für die Nachfolge von Regierungschefin Nicola Sturgeon. Die SNP arbeitet daran, Schottland von Grossbritannien abzuspalten. (sda/dpa)

