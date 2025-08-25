Drei Tote bei Helikopter-Absturz auf Isle of Wight

Mehr «International»

Noch sind noch keine Angaben zur Absturzursache bekannt. Bild: sc/x.com

Beim Absturz eines Helikopters auf der britischen Isle of Wight sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person befindet sich in kritischem Zustand im Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei meldete. Der Helikopter mit den vier Insassen war am Morgen vom Sandown Airport zu einer Flugstunde aufgebrochen.

Weitere Informationen zu den Toten und der verletzten Person lagen zunächst nicht vor. Es werde versucht, die Familien zu kontaktieren und diese zu unterstützen, teilte die Polizei mit, die noch keine Angaben zu einer möglichen Ursache für den Absturz machte.

PA-Angaben zufolge handelt es sich bei der Unglücksmaschine um einen viersitzigen Hubschrauber. (sda/dpa)