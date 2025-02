«Vertraut uns» – Britische Regierung veröffentlicht Video von Abschiebungen

Grossbritanniens Regierung will harte Kante gegen irreguläre Migration zeigen und veröffentlicht dazu Fotos von Abschiebeflügen. Seit der Parlamentswahl im Sommer regiert die sozialdemokratische Labour-Partei. Seitdem seien rund 19'000 Menschen in Länder in Afrika, Asien, Europa und Südamerika zurückgeschickt worden, teilte das Innenministerium mit. Dazu gehörten die vier grössten Abschiebeflüge in der Geschichte des Landes.

Erstmals seien auch Aufnahmen der internen Abläufe veröffentlicht worden. «Um wieder öffentliches Vertrauen in das Einwanderungssystem herzustellen, müssen wir zeigen, dass die Regeln respektiert und durchgesetzt werden», teilte Innenministerin Yvette Cooper mit.

Grünen sehen bittere Ironie

Die Grünen-Chefin Carla Denyer warf der Regierung vor, sie erreiche mit ihrem Vorhaben, solche Aufnahmen zu zeigen, einen neuen Tiefpunkt. Die Beteiligten sollten in sich gehen und sich fragen, ob es diese Grausamkeit wirklich wert sei, nur um die Rhetorik von Reform UK nachzuahmen.

Die rechtspopulistische Partei Reform UK von Nigel Farage, der auch den Brexit vorangetrieben hatte, hat in Umfragen zugelegt. «Die bittere Ironie ist, dass Labour keine Unterstützung gewinnt, wenn sie Reform beim Thema Migration nach rechts folgt – das wird nur die extremen Ansichten von Reform legitimieren», warnte Denyer.

Premierminister Keir Starmer hatte mit Labour im Juli den damaligen Regierungschef Rishi Sunak und die Konservativen abgelöst. Starmer stoppte unter anderem die Pläne, irreguläre Migranten ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda abzuschieben. Seine Regierung will aber unter anderem den Grenzschutz stärken und Schleuserbanden bekämpfen. (sda/dpa/lyn)