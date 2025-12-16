wechselnd bewölkt
Über 21 Jahre Haft für Liverpool-Täter

In Menge gefahren: Über 21 Jahre Haft für Liverpool-Täter

16.12.2025, 14:30

Der Mann, der bei der Meisterfeier des FC Liverpool mit einem Auto in die Menschenmenge gefahren war, ist zu 21 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

KEYPIX - epa12137530 The scene where a car collided with Liverpool supporters during the trophy parade in Liverpool city centre, Britain, 26 May 2025. A man has been detained after the collision with ...
Bei der Tat wurden 134 Menschen verletzt.Bild: keystone

Der 54-Jährige hatte bei der Tat am 26. Mai 134 Menschen verletzt. Seine Missachtung des menschlichen Lebens übersteige jegliches Verständnis, sagte Richter Andrew Menary.

Es sei «fast unmöglich, zu begreifen», wie ein Mensch so handeln könne, sagte der Richter zum Angeklagten. Die Tat habe Entsetzung und Verwüstung verursacht, wie sie das Gericht bislang nicht erlebt habe.

Der 54-Jährige hatte sich zuvor schuldig bekannt, nachdem er zunächst alle 31 Anklagepunkte zurückgewiesen hatte. Erst am zweiten Prozesstag im November hatte er seine Schuld vor dem Liverpool Crown Court schluchzend eingeräumt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Die Anklagepunkte beziehen sich auf 29 Opfer im Alter von sechs Monaten und 77 Jahren.

Videos und Bilder von der Tat – Festnahme vor Ort

Der Mann war kurz nach der Tat von der Polizei noch an dem Auto festgenommen worden. Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler früh ausgeschlossen. Zahlreiche Bilder und Video dokumentieren den Schrecken der Fans des englischen Fussball-Meisters. Die Mannschaft des FC Liverpool war in einem offenen Bus durch die Stadt gefahren.

Ambulances and police vans arrive on the scene of an incident in Water Street, on the sidelines of an open-top bus victory parade for Liverpool&#039;s Premier League title win, in Liverpool, north-wes ...
Ein terroristischer Hintergrund soll die Tat nicht gehabt haben.Bild: AFP

Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie der Mann im Auto flucht und die Fans anschreit, aus dem Weg zu gehen. Der Richter sagte, der Angeklagte sei von einer unerklärlichen Wut erfasst worden. (sda/dpa)

Nichts zeigt den Biden/Trump-Unterschied so schön wie ihre Terroristen-Ansprachen
Video: watson
