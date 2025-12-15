Nebel
Australien

Das sind die Opfer vom Attentat in Bondi Beach in Sydney

People gather at a growing flower memorial to shooting victims outside the Bondi Pavilion at Sydney&#039;s Bondi Beach, Monday, Dec. 15, 2025, a day after a shooting. (AP Photo/Mark Baker) Australia S ...
Am Strand von Sydney werden Blumen für die Opfer niedergelegt.

Attentat am Bondi Beach in Sydney – das sind die Opfer

15.12.2025, 08:2515.12.2025, 08:25

Am Sonntag haben zwei mutmassliche Terroristen am Bondi Beach in der australischen Stadt Sydney auf eine Ansammlung von Menschen geschossen. Diese hatten am Strand von Australien ein jüdisches Fest gefeiert.

Bei dem Attentat kamen 16 Personen ums Leben, weitere 29 wurden verletzt.

Das jüngste der Opfer war die 10-jährige Matilda. Sie erlag ihren Verletzungen am Sonntagabend im Spital. Die Familie des Mädchens hatte gegenüber australischen Medien bestätigt, dass sie unter den Opfern ist.

Die 10-jährige Matilda ist das jüngste Opfer.
Die 10-jährige Matilda ist das jüngste Opfer.

Eli S., ein 41-jähriger britischer Rabbiner, ist ebenfalls unter den Verstorbenen. Der fünffache Vater sei ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinschaft gewesen und als einer der Veranstalter des Fests von London nach Sydney gereist.

Der fünffache Vater ist bei dem Attantat verstorben.
Der fünffache Vater ist bei dem Attantat verstorben.

Ein weiterer Rabbi, Gabi K., sei ebenfalls ums Leben gekommen. Im Jahr 1970 sei er aus der Sowjetunion nach Australien eingewandert, wie «abc» berichtet.

Der 87-jährige Alexander K. war ein Holocaust-Überlebender. Er und seine Frau seien gemeinsam nach Bondi Beach gereist, wie sie gegenüber australischen Medien berichtete. Die Frau des 87-jährigen, Larissa K., bestätigte seinen Tod ausserhalb eines Spitals in Sydney.

Ein weiteres Opfer sei Peter M., ein ehemaliger Polizeibeamter, der mittlerweile Primarschülern den Sport Rugby unterrichtete. Freiwillige Helfer des Klubs hätten ihn als «das Herz und die Seele des Klubs» bezeichnet.

Der freiwillige Fotograf des Events, Peter M.
Der freiwillige Fotograf des Events, Peter M.

Peter M. war als freiwilliger Fotograf an dem Fest gewesen.

Der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot bestätigte gegenüber australischen Medien, dass auch ein Franzose unter den Opfern des Anschlags sei.

Der 27-jährige Dan E. habe beim «Rockdale Ilinden Football Club» gespielt. Bei dem Attentat soll Dan E., laut Augenzeugen, versucht haben, ein Mädchen zu schützen und sei dabei ums Leben gekommen.

Das israelische Aussenministerium bestätigte zudem, dass ein weiterer Rabbi, Yaakov L., unter den Opfern sei. Er habe in einem jüdischen Zentrum in Sydney gearbeitet.

Ebenfalls sei mindestens eine weitere israelische Person ums Leben gekommen und eine Person mit israelischer Staatsbürgerschaft verletzt worden.

Über den Zustand und die Chancen der Verletzten ist bis anhin noch wenig bekannt. Sie werden in unterschiedlichen Spitälern in der Stadt Sydney behandelt.

Angreifer von Sydney waren Vater und Sohn und hatten IS-Verbindungen – das ist bekannt

Einer der beiden Täter konnte noch vor Ort überwältigt werden und wurde später von einem Polizisten erschossen. Der andere Schütze befinde sich mit Verletzungen im Spital, wo er überwacht werde. (nib)

Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney
1 / 15
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs.
quelle: keystone / jeremy piper
Mann entwaffnet Angreifer von Sydney
