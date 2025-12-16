Mutmasslich Weihnachtsmarkt Anschlag in Polen geplant

bedeckt
Mutmasslich Weihnachtsmarkt-Anschlag geplant – Festnahme in Polen

16.12.2025, 12:5516.12.2025, 12:55

Polens Geheimdienst hat einen Mann festgenommen, der einen Sprengstoffanschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll.

Der 19-Jährige habe sich zuvor um Kontakte zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bemüht, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski. «Sein Ziel war es, Polen zu töten und einzuschüchtern.» Der Mann wurde demnach bereits Ende November gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Tatverdächtiger aus katholischer Familie

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen Studenten der Katholischen Universität in Lublin. Er sei polnischer Staatsbürger und stamme aus einer «sehr katholischen Familie», sagte Dobrzynski. Der junge Mann sei vom Islam fasziniert. Er habe sich Wissen darüber angeeignet, wie man selbst Materialien für einen Sprengstoffanschlag herstellen könne.

Der 19-Jährige habe zudem vorgehabt, einer terroristischen Organisation beizutreten, um Hilfe bei der Ausführung seiner geplanten Tat zu bekommen. Bei zwei Hausdurchsuchungen seien Datenträger mit entsprechendem Beweismaterial gefunden worden. (sda/dpa)

