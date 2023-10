Klimaaktivisten stören Musical im Londoner West End – fünf Festnahmen

Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil haben im Londoner West End eine Vorstellung des Musicals «Les Misérables» gestört. Es habe fünf Festnahmen gegeben, berichtete die Londoner Polizei in der Nacht zum Donnerstag im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter). Die Vorstellung am Mittwochabend wurde abgebrochen, das Theater an der Shaftesbury Avenue wurde geräumt. Die Aktivisten von Just Stop Oil fordern von der britischen Regierung ein sofortiges Ende der Vergabe neuer Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas.

In einem Video, das Just Stop Oil am Mittwochabend bei X verbreitete, ist zu sehen, wie Aktivisten auf der Bühne orangefarbene Banner mit Symbolen und Slogans ihrer Gruppe hochhalten und dem Publikum Botschaften zurufen. Aus dem Publikum sind unterdessen Buhrufe und Beschimpfungen zu hören. Die Aktivisten der Gruppe stören immer wieder kulturelle und Sportveranstaltungen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Das Musical «Les Misérables» (Die Elenden) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo um den ehemaligen Sträfling Jean Valjean im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts. Just Stop Oil schrieb bei X: «Valjean stiehlt Brot, um einem hungernden Kind Essen zu geben. Wie lange noch, bis wir alle zum Stehlen gezwungen sind?» Und: «Die Show der fossilen Brennstoffe kann nicht weitergehen.» (sda/dpa)