Boris Johnson gab eine Rücktrittserklärung. Bild: keystone

Johnson: «Ich bin traurig, den besten Job der Welt aufzugeben – aber so ist das Leben»

Boris Johnson kündigte Anfang Juli 2022 seinen Rücktritt an. Wir zeigen seine vollständige Rücktrittserklärung.

Der Text ist eine inoffizielle Abschrift von Boris Johnsons Rede, gehalten am 7. Juli 2022. Es wurde von der Nachrichtenagentur AP transkribiert und von watson mit automatisierter Hilfe übersetzt. Es zählt das gesprochene Wort, und dieses kann weiter unten im Video angehört werden.

It is clearly now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I’ve agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now, and the timetable will be announced next week. And I’ve today appointed a Cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.

Es ist nun eindeutig der Wille der parlamentarischen Konservativen Partei, dass es einen neuen Parteivorsitzenden und damit einen neuen Premierminister geben soll.



Und ich habe mit Sir Graham Brady, dem Vorsitzenden unserer Hinterbänkler, vereinbart, dass der Prozess der Wahl dieses neuen Vorsitzenden jetzt beginnen soll, und der Zeitplan wird nächste Woche bekannt gegeben. Und ich habe heute ein Kabinett ernannt, das so lange im Amt bleiben wird, bis ein neuer Vorsitzender gefunden ist.



Video: youtube/bbc

So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time: Thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979.

And the reason, I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person, was not just because I wanted to do so. But because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019.

Ich möchte also den Millionen von Menschen, die 2019 für uns gestimmt haben, sagen – viele von ihnen haben zum ersten Mal konservativ gewählt: Danke für dieses unglaubliche Mandat, die grösste konservative Mehrheit seit 1987, den grössten Stimmenanteil seit 1979.



Und der Grund, warum ich in den letzten Tagen so hart dafür gekämpft habe, dieses Mandat weiterhin persönlich zu überbringen, war nicht nur, weil ich das wollte. Sondern weil ich es als meine Aufgabe, meine Pflicht, meine Schuldigkeit Ihnen gegenüber empfand, weiterhin zu tun, was wir 2019 versprochen haben.



And of course, I’m immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown. And in the last few months, leading the West in standing up to Putin’s aggression in Ukraine.

And let me say now, to the people of Ukraine, that I know that we in the U.K. will continue to back your fight for freedom for as long as it takes.

Und natürlich bin ich unheimlich stolz auf die Errungenschaften dieser Regierung, vom Brexit über die Regelung unserer Beziehungen mit dem Kontinent für mehr als ein halbes Jahrhundert, die Rückgewinnung der Macht für dieses Land, seine eigenen Gesetze im Parlament zu machen, uns alle durch die Pandemie zu bringen, die schnellste Einführung von Impfstoffen in Europa, den schnellsten Ausstieg aus dem Lockdown. Und in den letzten Monaten die Führung des Westens beim Widerstand gegen Putins Aggression in der Ukraine.



Und lassen Sie mich jetzt dem ukrainischen Volk sagen, dass ich weiss, dass wir in Grossbritannien Ihren Kampf für die Freiheit so lange unterstützen werden, wie es nötig ist.



And at the same time, in this country, we’ve been pushing forward a vast program of investment in infrastructure and skills and technology — the biggest in a century. Because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population.

But opportunity is not, and that’s why we must keep levelling up, keep unleashing the potential ever every part of the United Kingdom. And if we can do that, in this country, we will be the most prosperous in Europe.

Und gleichzeitig haben wir in diesem Land ein umfangreiches Investitionsprogramm in Infrastruktur, Fähigkeiten und Technologie vorangetrieben – das grösste seit einem Jahrhundert. Denn wenn ich eine Erkenntnis über die Menschen habe, dann die, dass Genie und Talent, Enthusiasmus und Fantasie gleichmässig in der Bevölkerung verteilt sind.



Aber die Chancen sind nicht gleichmässig verteilt, und deshalb müssen wir die Chancen weiter erhöhen und das Potenzial in jedem Teil des Vereinigten Königreichs freisetzen. Und wenn uns das gelingt, werden wir in diesem Land das wohlhabendste in Europa sein.



And in the last few days, I tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we’re delivering so much and when we have such a vast mandate and when we’re actually only a handful of points behind in the polls, even in midterm after quite a few months of pretty relentless sledging and when the economic scene is so difficult domestically and internationally.

And I regret not to have been successful in those arguments, and of course, it’s painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we’ve seen at Westminster, the herd instinct is powerful and when the herd moves, it moves.

In den letzten Tagen habe ich versucht, meine Kollegen davon zu überzeugen, dass es exzentrisch wäre, die Regierung zu wechseln, wenn wir so viel leisten, wenn wir ein so grosses Mandat haben, wenn wir in den Umfragen nur eine Handvoll Punkte zurückliegen – selbst in der Mitte der Legislaturperiode, nach einigen Monaten ziemlich unerbittlicher Schlitterpartien, und wenn die wirtschaftliche Lage im Inland und auf internationaler Ebene so schwierig ist.



Und ich bedaure, dass ich mit diesen Argumenten nicht erfolgreich war, und natürlich ist es schmerzlich, dass ich selbst so viele Ideen und Projekte nicht durchsetzen konnte. Aber wie wir in Westminster gesehen haben, ist der Herdentrieb mächtig, und wenn die Herde sich bewegt, bewegt sie sich.



And my friends in politics, no-one is remotely indispensable and our brilliant and Darwinian system will produce another leader, equally committed to taking this country forward through tough times.

Not just helping families to get through it, but changing and improving the way we do things, cutting burdens on businesses and families and yes, cutting taxes because that is the way to generate the growth and the income we need to pay for great public services.

Und meine Freunde in der Politik, niemand ist auch nur im Entferntesten unentbehrlich, und unser brillantes und darwinistisches System wird eine andere Führungspersönlichkeit hervorbringen, die sich ebenso engagiert dafür einsetzt, dieses Land durch schwierige Zeiten zu führen.



Es geht nicht nur darum, den Familien zu helfen, diese Zeiten zu überstehen, sondern auch darum, die Art und Weise, wie wir die Dinge angehen, zu ändern und zu verbessern, die Belastungen für Unternehmen und Familien zu reduzieren und, ja, die Steuern zu senken, denn das ist der Weg, um das Wachstum und die Einnahmen zu generieren, die wir benötigen, um grossartige öffentliche Dienstleistungen zu bezahlen.



And to that new leader, I say whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. And to you, the British public. I know that there will be many people who are relieved, and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them’s the breaks.

Und dem neuen Regierungschef, wer auch immer er oder sie sein mag, sage ich, dass ich Sie so gut unterstützen werde, wie ich kann. Und an Sie, die britische Öffentlichkeit.



Ich weiss, dass es viele Menschen geben wird, die erleichtert sind, und vielleicht auch einige, die enttäuscht sind. Und ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, dass ich den besten Job der Welt aufgebe. Aber so ist das Leben.



I want to thank Carrie and our children, and all the members of my family who have had to put up with so much for so long. I want to thank the peerless British civil service for all the help and support that you have given our police, our emergency services and, of course, our fantastic NHS, who at a critical moment, helped to extend my own period in office, as well as our armed services and our agencies that are so admired around the world.

And our indefatigable Conservative Party members and supporters whose selfless campaigning makes our democracy possible. I want to thank the wonderful staff here at Chequers – here at Number 10, and of course at Chequers. And our fantastic prot force (protection force) detectives, the one group, by the way, who never leak.

Ich möchte Carrie und unseren Kindern und allen Mitgliedern meiner Familie danken, die so lange so viel ertragen mussten.



Ich möchte dem unvergleichlichen britischen öffentlichen Dienst für all die Hilfe und Unterstützung danken, die Sie unserer Polizei, unseren Rettungsdiensten und natürlich unserem fantastischen NHS zukommen liessen, der in kritischen Momenten dazu beitrug, meine eigene Amtszeit zu verlängern, sowie unseren Streitkräften und unseren Behörden, die in der ganzen Welt so bewundert werden.



Und unseren unermüdlichen Mitgliedern und Unterstützern der Konservativen Partei, deren selbstlose Kampagnenarbeit unsere Demokratie erst möglich macht. Ich möchte den wunderbaren Mitarbeitern hier in Chequers danken – hier in Number 10 und natürlich in Chequers. Und unseren fantastischen Prot Force Detectives, der einzigen Gruppe übrigens, die niemals etwas leakte.



Above all, I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me and I want you to know that from now on, until the new Prime Minister is in place, your interests will be served and the government of the country will be carried on.

Being Prime Minister is an education in itself. I have traveled to every part of the United Kingdom and, in addition to the beauty of our natural world, I have found so many people possessed of such boundless British originality and so willing to tackle old problems in new ways that I know that even if things can sometimes seem dark now, our future together is golden.

Thank you all very much. Thank you.