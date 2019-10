International

Britischer Lastwagen-Fahrer wegen Totschlags an 39 Personen angeklagt



Ein Lastwagenfahrer ist wegen der Tötung von 39 Personen angeklagt worden, die in einem Kühlanhänger leblos aufgefunden worden waren: Dies berichtet die BBC online und beruft sich dabei auf Angaben der Polizei von Essex.

Der 25-jährige Mann war verhaftet worden, nachdem die Leichen von 31 Männern und acht Frauen am Mittwoch in einem Container in Greys, Essex, entdeckt worden waren.

Er werde ausserdem wegen Verschwörung zum Menschenschmuggel, Verschwörung zu ungesetzlicher Immigration und Geldwäscherei angeklagt, heisst es.

Der Mann, der aus Nordirland stammt, müsse am Montag vor dem Amtsgericht Chelmsford erscheinen.

Fünfte Festnahme nach Leichenfund

Die Polizei in der irischen Hauptstadt Dublin hat nach dem Fund von 39 Leichen in Grossbritannien einen fünften Mann festgenommen. Die britische Polizei hatte zuvor bereits vier Verdächtige festgenommen, darunter den Fahrer des Lastwagens, in dem die Leichen gefunden worden waren.

Gegen den Mann in Dublin habe es einen Haftbefehl wegen einer mutmasslichen Straftat in Irland gegeben, die Polizei in Essex habe jedoch Interesse bekundet, den Mann zu befragen, heisst es in einer Mitteilung der Dubliner Polizei vom Samstag.

Die Toten waren in der Nacht zum Mittwoch im Laderaum eines Lastwagens im Ort Grays entdeckt worden. Die Umstände deuten stark darauf hin, dass es sich bei den Opfern um ins Land geschleuste Migranten handelt, wahrscheinlich aus Vietnam. Möglicherweise sind die Menschen im Laderaum erfroren, da der grosse Lkw-Sattelauflieger zur Kühlung geeignet war. Offiziell bestätigt wurde die Todesursache zunächst nicht.

