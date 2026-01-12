Britischer Ex-Finanzminister Zahawi läuft zu Rechtspopulisten über

Der frühere britische Finanzminister und Tory-Politiker Nadhim Zahawi ist zur rechtspopulistischen Partei Reform UK übergelaufen.

Nadhim Zahawi war von Juli bis September 2022 Finanzminister. Bild: keystone

Das teilte der 58-Jährige bei einer Pressekonferenz in London mit. Er gilt bisher als prominentester Konservativer, der sich der Konkurrenz von rechts anschliesst. Die Reform-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage liegt seit Monaten in den Umfragen vor den Konservativen und der Regierungspartei Labour.

Zahawi war kurzzeitig Finanzminister unter dem damaligen Premier Boris Johnson, wandte sich aber gegen seinen Parteichef und spielte damit eine entscheidende Rolle bei dessen Rücktritt im Sommer 2022. In den Regierungen von Liz Truss und Rishi Sunak hatte er verschiedene Kabinettsrollen inne, zuletzt war er Generalsekretär der Konservativen Partei und Minister ohne Ressort.

Doch schon Anfang 2023 wurde er wegen einer Steueraffäre entlassen. Zahawi hatte Medienberichten zufolge eine siebenstellige Summe ans Finanzamt überwiesen, um einen Disput zu seinen Steuerangelegenheiten beizulegen. Zahawi gab dies auch zu, ohne jedoch eine konkrete Summe zu nennen. Vorgeworfen wurde ihm, im Rahmen seiner Rolle als Aktionär des von ihm mitgegründeten Meinungsforschungsfirma YouGov eine Offshore-Firma in Gibraltar genutzt zu haben. (sda/dpa)