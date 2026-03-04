sonnig12°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Festnahmen in Grossbritannien wegen Verdacht auf chinesische Spionage

Spionage im Auftrag Chinas? Festnahmen in London und Wales

04.03.2026, 16:1604.03.2026, 16:16
29.07.2020, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Der Angeklagte Stephan Balliet wird vor dem vierten Prozesstag in Handschellen in den Gerichtssaal gebracht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann 13 Straftaten ...
Die britische Polizei verhaftet drei Männer wegen Spionageverdacht. (Symbolbild)Bild: keystone

Drei Männer sind in Grossbritannien wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen worden. Die Verdächtigen im Alter von 39, 68 und 43 Jahren wurden von Beamten der Anti-Terror-Polizei in London und Wales aufgespürt, wie Scotland Yard mitteilte.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Genehmigung der Regierung für die Errichtung einer riesigen chinesischen Botschaft in London wegen Sicherheitsbedenken für Wirbel gesorgt.

Die drei Männer stehen der Polizei zufolge im Verdacht, im Auftrag des Geheimdiensts der kommunistischen Regierung Chinas spioniert zu haben. Sie befinden sich demnach weiter in Haft, auch mehrere Durchsuchungen wurden im Zuge der Festnahmen von den Beamten durchgeführt. Nähere Angaben zu den Umständen machte die Polizei zunächst nicht.

Einer der Festgenommenen ist der Nachrichtenagentur PA zufolge der Ehemann der schottischen Labour-Abgeordneten Joani Reid. «Ich habe nie etwas gesehen, das mich vermuten lässt, dass mein Mann gegen das Gesetz verstossen hat», sagte Reid. Sie sei nicht an den Geschäften ihres Mannes beteiligt und sei auch noch nie in China gewesen.

«Soweit mir bekannt ist, habe ich als Abgeordnete nie chinesische Geschäftsleute, chinesische Diplomaten oder Regierungsangestellte getroffen», sagte sie laut PA.

Die chinesische «Super-Botschaft» wird auf dem Gelände des historischen Royal-Mint-Gebäudes errichtet, das sich zentral in der Nähe des Tower of London und neben dem Finanzviertel befindet. Vor allem wegen Sicherheitsbedenken gilt das Projekt seit Jahren als höchst umstritten. Kritiker fürchten, dass die chinesische Regierung den riesigen Komplex als Basis für Spionage nutzen könnte.

Grossbritannien sei «zutiefst besorgt» über zunehmende «verdeckte Aktivitäten chinesischer, staatsnaher Akteure, die auf die britische Demokratie abzielen», sagte der Staatssekretär für Sicherheit, Dan Jarvis, im britischen Parlament. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, werde das «schwerwiegende Konsequenzen» haben, kündigte er an. Unklar blieb, ob er damit womöglich auf die anstehenden Kommunal- und Regionalwahlen in Grossbritannien im Mai anspielte. (nil/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

U-Haft für AfD-Mitarbeiter wegen China-Spionageverdachts
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un
1 / 27
China feiert Militärparade mit Putin und Kim Jong-un

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat die grosse Parade zum Ende der japanischen Besatzung vor 80 Jahren eröffnet.
quelle: keystone / mahesh kumar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einmaliger Gebrauch: Spionageflugzeug
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Georgia: Vater von US-Todesschütze wegen Mordes verurteilt
In den USA ist ein Elternteil eines minderjährigen Schusswaffenangreifers wegen Mordes verurteilt worden.
Die Jury am Gericht vom Barrow County im Bundesstaat Georgia erklärte den Vater des Jugendlichen, der im September 2024 vier Menschen an einer Schule getötet hatte, am Dienstag (Ortszeit) in 29 Anklagepunkten für schuldig.
Zur Story