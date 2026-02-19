Britisches Paar im Iran zu langer Haftstrafe verurteilt

bedeckt
Iran: Britisches Paar zu zehn Jahren Haftstrafe verurteilt

19.02.2026, 09:1519.02.2026, 09:15

Ein britisches Paar ist im Iran nach Angaben der Familie zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Der Mann und die Frau waren vor einem Jahr während einer Motorradreise durch das Land wegen des Verdachts der Spionage verhaftet worden. Das jetzt gesprochene Urteil sei «vollkommen ungerechtfertigt», sagte die britische Aussenministerin Yvette Cooper der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Iraqi security forces lead Islamic State militants for questioning, after they were transferred from Syria to Iraq, at Al-Karkh Central Prison in Baghdad, Iraq, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Hadi ...
Den Touristen werden Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten vorgeworfen. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Fall werde gegenüber der iranischen Regierung unermüdlich weiterverfolgt, bis das Paar sicher nach Grossbritannien zurückgekehrt sei, sagte die Ministerin. Der Sohn der Frau gab bei ITV News an, dass die Familie in der vergangenen Woche über das Urteil informiert worden sei. Der Prozess habe demnach nur drei Stunden gedauert, das Paar habe keine Verteidigung vorbringen dürfen. Die Vorwürfe hatten die beiden immer zurückgewiesen.

Irans Justiz hatte den Touristen Zusammenarbeit mit Organisationen vorgeworfen, die Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten unterhalten sollen. Beweise wurden dafür nicht geliefert. Bei Spionagevorwürfen im Iran droht im Regelfall jahrelange Haft – im Extremfall gar ein Todesurteil. (sda/dpa)

