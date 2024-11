In Grossbritannien rückt ein weitreichendes Rauchverbot näher. Bild: keystone

So will Grossbritannien eine ganze Generation rauchfrei machen

Grossbritannien will ein weitreichendes Rauchverbot erlassen. Unter dem neuen Gesetz dürfte künftig eine ganze Generation nie legal Zigaretten kaufen. Zusätzliche Massnahmen sollen den Konsum drastisch verringern.

Lia Perbo Folge mir

Mehr «International»

Grossbritannien hat Grosses vor: Die Inselnation will nichts weniger als eine ganze Generation rauchfrei machen.

Aktuell debattiert das britische Parlament über die überaus ambitionierte «Tobacco and Vapes Bill». Der Gesetzesentwurf will unter anderem das Mindestalter für den Erwerb von Tabakprodukten jedes Jahr um ein Lebensjahr erhöhen. Will heissen: Alle, die nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, dürften – sofern das Gesetz angenommen wird – nie mehr in ihrem Leben Zigaretten oder Vapes kaufen.

Die «weltweit führenden» Reformen sollen insbesondere Kinder und Jugendliche vor den gesundheitlichen Risiken einer Nikotin- und Vaping-Sucht schützen und das staatliche Gesundheitssystem NHS entlasten.

Die steigende Zahl von Kindern, die E-Zigaretten rauchen, ist alarmierend. Das neue Gesetz soll dem gezielten Marketing von E-Zigaretten an Minderjährige einen Riegel vorschieben – eine Praxis, die absolut inakzeptabel ist. Gesundheitsminister Wes Streeting

Milliardenhilfe für Rauchstopp

Ebenfalls im Gesetz enthalten sind Massnahmen, um sogenannte Vapes weniger attraktiv zu machen: Aromen wie Kaugummi, Gummibärchen oder Zuckerwatte würden verboten, ebenso Werbung und Sponsoring für E-Zigaretten. Auch in Verkaufsautomaten wären sie nicht mehr zu finden.

Um Raucherinnen beim Aufhören zu unterstützen, würde die Regierung zudem 70 Millionen Pfund für entsprechende Programme bereitstellen. Ein solches ist bereits angekündigt: Das NHS bietet allen Rauchern eine einmal täglich einzunehmende Pille an, die laut Angaben wirksamer ist als Nikotinersatz-Kaugummis oder -Pflaster. Zusätzlich werden alle Krankenhäuser sogenannte Opt-out-Interventionen zur Raucherentwöhnung in die Routineversorgung integrieren. Auch dem illegalen Handel würde sich das Gesetz mit 10 Millionen Pfund für die Handelsaufsicht widmen.

Die Vorlage hat zwei von drei Lesungen im Unterhaus geschafft. 415 Abgeordnete stimmten dafür, 47 dagegen. Um durchzukommen, muss sie noch im Oberhaus drei Lesungen bestehen und zuletzt – wenn auch nur pro forma – die königliche Zustimmung erhalten.