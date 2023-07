Kommt es zu «Orkxit»? Schottische Inseln diskutieren Loslösung von Grossbritannien

Der Gemeinderat soll an diesem Dienstag über den Antrag diskutieren, der keine konkrete Lösung festlegt. «Wir werden die praktische Bedeutung prüfen und dann die Ergebnisse auswerten», sagte Stockan. «Wir wollen die beste Position für künftige Generationen und unseren Platz in der Welt finden.» (sda/dpa)

Orkney wurde 1472 als Sicherheit für die Mitgift bei der Hochzeit der dänischen Königin Margarethe mit dem schottischen König James III. an Schottland verpfändet. «Auf der Strasse in Orkney fragen mich die Leute, wann wir die Mitgift zurückgeben, wann wir wieder zu Norwegen gehören», sagte Stockan. Es gebe eine grosse kulturelle Verbindung mit den nordischen Ländern.

Stockan hat beantragt, andere Regierungsformen in Betracht zu ziehen. Ziel sei eine grössere wirtschaftliche Selbstständigkeit sagte er. Die Inselgruppe nördlich des schottischen Festlands fühle sich von den Regierungen in London und Edinburgh betrogen. Die finanziellen Zuwendungen seien deutlich geringer als auf den weiter nördlich gelegenen Shetlandinseln oder den Äusseren Hebriden im Westen von Schottland.

Gemeinde-Vorsteher James Stockan betonte im Gespräch mit BBC Radio Scotland die historisch engen Beziehungen zu dem skandinavischen Land, zu dem die Inselgruppe mit 20'000 Einwohnern einst gehörte. Britische Medien sprachen am späten Sonntagabend – in Anlehnung an den «Brexit» getauften EU-Austritt Grossbritanniens – von einem möglichen «Orkxit» im Nordatlantik.

