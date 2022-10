Die eiernde Lady: Premierministerin Liz Truss steckt in grossen Schwierigkeiten

«The Lady's not for turning», lautet eine der berühmtesten Sentenzen von Margaret Thatcher: Die Lady hält nichts von einer Kehrtwende. Der Spruch hatte der früheren Premierministerin Grossbritanniens einst den Beinamen der «Eisernen Lady» eingetragen.

Auch der Druck innerhalb der konservativen Regierungsfraktion gegen den marktliberalen Wirtschaftskurs von Truss war immer stärker geworden. Daher musste die Premierministerin am Freitagnachmittag eine spektakuläre Kehrtwende hinlegen: Sie setzte überraschend eine Pressekonferenz an und erklärte, dass die Unternehmensteuern nun doch im nächsten Jahr auf 25 Prozent ansteigen werden und nicht, wie vor drei Wochen noch verkündet, bei 19 Prozent verbleiben.

Maria Schraders Weinstein-Film bei Weltpremiere in New York gefeiert

Roter Teppich für «She Said» von der deutschen Regisseurin Maria Schrader in New York: Das Filmdrama über die Enthüllung des Weinstein-Skandals durch zwei Journalistinnen hat am Donnerstagabend (Ortszeit) beim New York Film Festival Weltpremiere gefeiert.