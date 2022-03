Millionen-Apartment in London: Nun gehen die Briten gegen Lawrows Stieftochter vor

Am Donnerstag hat Grossbritannien weitere Sanktionen gegen Russinnen und Russen bekannt gegeben. Davon betroffen ist unter anderem Polina Kovaleva – eine 26-jährige Frau, die bis dahin kaum jemand gekannt hat.

bild: twitter/@pevchikh

Kovaleva lebt im Londoner Stadtteil Kensington und führte bis dahin ein glamouröses Leben. Mit 21 Jahren kaufte sie für 4,4 Millionen Pfund, über 5 Millionen Franken, ein Apartment und lebte in Stile einer Influencerin. Bilder auf ihrem mittlerweile gelöschten Instagram-Account zeigen sie beim Segeln, vor riesigen Pools oder beim Tennisspielen im Hyde Park.

bild: twitter/@pevchikh

Dass Kovaleva bereits in so jungen Jahren derart wohlhabend ist, überrascht auf den ersten Blick. Ihre Mutter ist offiziell arbeitslos, ihr Vater nicht besonders reich. Stattdessen kommt das Geld von höchster Stelle in der russischen Politik – von Aussenminister Sergej Lawrow.

Kovaleva ist die de-facto-Stieftochter des Putin-nahen Politikers. Lawrow ist offiziell seit über 50 Jahren mit Maria Lawrowa verheiratet, hat aber seit etwa 20 Jahren ein Verhältnis mit Svetlana Polyakova, der Mutter Kovalevas. Diese begleitet Lawrow seit Jahren auf Auslandreisen und lebt im Moskau in einer Wohnung, dessen Wert auf zwischen 6 und 8 Millionen Dollar geschätzt wird.

Dass Lawrow Kovalevas Leben in London finanziert, ist nicht bestätigt, scheint aber ein offenes Geheimnis zu sein. Ihre 4,4-Millionen-Wohnung hat sie im Jahr 2016 ohne Hypothek und in Bar bezahlt, gemäss «Daily Mail» lebte sie zuvor in einer Wohnung der russischen Botschaft.

Diese enge Verbindung zu Lawrow wird Kovaleva nun zum Verhängnis. Dass gegen sie Sanktionen getroffen werden, sende ein klares Signal, dass die, welche von ihrer Nähe zu den Verantwortlichen des Kriegs profitieren, ebenfalls bestraft werden, schreibt die britische Regierung in einem Statement. Nun wird ihr Vermögen in England eingefroren.

Kovalevas Stiefvater Lawrow hatte sich in den letzten Jahren immer wieder kritisch gegenüber der westlichen Länder geäussert. Er sagte etwa, die USA und ihre Verbündeten würden versuchen, anderen ihre Sichtweisen aufzuzwingen. Zudem seien sie bereit, für die Verteidigung ihrer Vorherrschaft auf Erpressung zurückzugreifen und sich in souveräne Staaten einzumischen. (dab)