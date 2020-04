Trans-Mann gebärt Kind und will dann nicht Mutter, sondern Vater sein

Meisen in Atemnot, gelähmte Tauben, tote Stare – was ist da bei den Vögeln los?

In den vergangenen Wochen häufen sich Funde von kranken und toten Vögeln. Aktuell kursieren in Basel und in Deutschland gefährliche Erreger.

Seit März verenden in Deutschland auffallend viele Blaumeisen. Sie leiden unter Atemnot, haben verklebte Augen, sitzen apathisch am Boden. Vergangene Woche kamen aus Basel Meldungen über kranke Tauben hinzu. Wenige Wochen zuvor wurden im Thurgau Dutzende tote Stare gefunden. Und das alles in Zeiten der Pandemie. Besteht ein Zusammenhang?

Die Meisen in Deutschland verenden tatsächlich an Lungenentzündungen. Doch mit Covid hat das nichts zu tun. Der Erreger wurde identifiziert, es handelt sich um …