Rumänische Polizei nimmt Andrew Tate erneut fest – und wieder geht's um Sexualdelikte

Andrew Tate während einer Verhandlung in Bukarest, Dezember 2023. Bild: keystone

Der britische Macho-Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan Tate sind in Rumänien erneut festgenommen worden. Der Grund dieses Mal: Offenbar wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, den Grossbritannien erwirkt hatte. Dies berichtet die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Dienstag unter Berufung auf Polizeiangaben.

Ein Sprecher von Tate bestätigte den Bericht. Demnach seien sie am Montagabend im Dorf Voluntari bei Bukarest zunächst für 24 Stunden festgenommen worden und sollten am Dienstag einem Staatsanwalt vorgeführt werden.

Konkret werden den Tate-Brüdern Sexualdelikte vorgeworfen, die in den Jahren 2012 bis 2015 stattgefunden haben sollen, so die Anklage. Zu den vorgeworfenen Straftaten gehöre auch die Ausbeutung von Menschen in Grossbritannien. Die Beschuldigten weisen «alle Anschuldigungen kategorisch zurück», heisst es in einer Erklärung.

Ende 2022 wurden die beiden Brüder von der rumänischen Polizei festgenommen. Ihnen wurde Menschenhandel und Ausbeutung junger Frauen vorgeworfen. Drei Monate später wurde die Haft in Hausarrest umgewandelt. Im August 2023 kamen die Beiden auf freien Fuss – mit der Vorlage, Rumänien nicht zu verlassen. (jaw)