«Werde diese Nutten versklaven» – neue Beweismittel im Fall Andrew Tate veröffentlicht

Noch steht kein Gerichtstermin fest – und selbst wenn, wird sich der Fall nicht schnell lösen, so die BBC. Ein Urteil könnte erst in Jahren gefällt werden.

«Ich will nicht, dass sie die Passwörter haben, ich will nicht, dass sie irgendetwas haben.»

Zudem soll er ihr während des Geschlechtsverkehrs gedroht haben, sie zu schwängern und in einem Haus einzusperren, sollte sie ihm weiterhin «negative Nachrichten» zusenden. Laut den Akten der Staatsanwaltschaft habe sie «sich gefürchtet und geweint», weil sie dachte, [Andrew Tate] sei «zu allem fähig». Die beiden seien zu diesem Zeitpunkt allein im Zimmer gewesen, doch die Staatsanwaltschaft werde ihre Aussage trotzdem für ihre Anklage verwenden, so die BBC.

Auch in den der BBC vorliegenden Dokumenten enthalten sind Aussagen der mutmasslichen Opfer. So soll eine Frau geschildert haben, dass Andrew Tate sie mehrfach ins Gesicht geschlagen hätte.

Weiter geht aus den vorliegenden Unterlagen hervor, dass die Opfer permanent unter Androhung physischer Gewalt hätten arbeiten müssen. So soll Georgina Naghel, eine der Mitbeschuldigten der Tates und Verantwortliche für die Abwicklung der Videoproduktionen, via SMS mit «schlage deine Zähne aus» und «du endest im Leichenhaus» gedroht haben.

Eines der Transkripte, welches die BBC eingesehen hat, zeigt die moralische Attitüde der Tates deutlich auf. In der Aufzeichnung, von welcher nicht bekannt ist, an wen sie gerichtet war, erklärt Tristan Tate:

Im Rahmen der Ermittlungen zu den Menschenhandelsvorwürfen gegen die Gebrüder Tate hat die «BBC» Einblick in eine Zusammenfassung von Akten erhalten. Die rund 300 Seiten an Transkripten und Zeugenaussagen zeichnen ein (erwartungsgemäss) verstörendes Bild der Art und Weise, wie Andrew und Tristan Tate sowie ihre beiden rumänischen Komplizinnen mit den Opfern umgegangen seien.

Festnahme am Basler Flughafen – Neues zur balearischen Gräueltat

Nach einer mutmasslichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca wurden nun zwei weitere Verdächtige festgenommen – einer davon am Flughafen Basel. Was ist geschehen, was ist neu, und was passiert nun – hier der Überblick: