Spätestens Ende Oktober wird House-Speaker John Bercow zurücktreten. Für viele Briten ist das ein herber Verlust – denn Bercow heiterte die Debatten im britischen Parlament auf und gab Stoff für einige virale Hits. Wir haben ein paar seiner besten Momente gesammelt.

Speaker John Bercow urges a raucous MP to 'get a grip' and 'take up yoga' during the Chancellor's #spendingreview https://t.co/Kf60VZrL2H