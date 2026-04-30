Nach Terrorakt: Debatte über Antisemitismus in Grossbritannien

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Nach dem als Terrorakt eingestuften Messerangriff in London wird über die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Grossbritannien diskutiert.

Proteste nach dem Angriff in London. Bild: keystone

Die Regierung kündigte die Investition von weiteren 25 Millionen Pfund (rund 27 Millionen Franken) für weitere Massnahmen an, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Verstärkt werden soll unter anderem der Schutz rund um Synagogen, Schulen und Gemeindezentren.

Es handele sich nicht um einen Einzelfall, sagte Premierminister Keir Starmer nach einem Treffen mit den Strafverfolgungsbehörden. «Dies ist eine Reihe von Angriffen auf unsere jüdische Gemeinschaft, insbesondere in den letzten Wochen, und es gibt ein sehr tiefes Gefühl von Angst, von Sorge um Sicherheit, um Schutz und, ehrlich gesagt, um Identität.» Ein Angriff auf die jüdische Gemeinschaft sei ein Angriff auf «uns alle».

Als unmittelbare Massnahme hatte die Polizei ihre Präsenz im ganzen Land erhöht. In den vergangenen Wochen und Monaten war es in Grossbritannien immer wieder zu antisemitischen Angriffen gekommen. Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis forderte «wirksame Massnahmen», um die Ursachen des Antisemitismus zu bekämpfen. Starmer kündigte an, das Viertel Golders Green so bald wie möglich zu besuchen. Dort liegt der Tatort.

Zwei Männer jüdischen Glaubens im Alter von 76 und 34 Jahren waren bei dem Angriff am Mittwochvormittag verletzt worden. Festgenommen wurde ein 45-jähriger Mann, laut Polizeiangaben ein in Somalia geborener Brite. Die noch relativ neue islamistische Gruppierung Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia reklamierte den Angriff für sich. Die Gruppe war auch bei vorherigen Angriffen im Vereinigten Königreich in Erscheinung getreten. (dab/sda/dpa)