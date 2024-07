«Dinge vor dem Land vertuscht» – Britische Finanzministerin entdeckt massives Finanzloch

Bereits vereinbarte Gehaltserhöhungen für Beschäftigte des Öffentlichen Diensts wie Lehrer oder Ärzte seien nicht gedeckt gewesen, sagte Reeves. Sie versprach aber, die Abmachungen einzuhalten. Auch die Hilfe für die Ukraine werde wie geplant fliessen, obwohl dafür nicht ausreichend Geld zur Seite gelegt worden sei. Die Aufsichtsbehörde OBR kündigte an, die jüngsten konservativen Haushalte zu überprüfen. (sda/dpa/lyn)

Reeves kündigte starke Einschnitte an. Als erste Reaktion sollen viele Rentner keine staatliche Unterstützung für Energiezahlungen mehr erhalten. Ein Steuerschlupfloch für Privatschulen soll bereits zum 1. Januar abgeschafft werden. Reeves' konservativer Vorgänger Jeremy Hunt warf der neuen Regierung vor, sie rede die Wirtschaft absichtlich schlecht, um entgegen ihrer Wahlversprechen doch neue Steuererhöhungen durchzusetzen.

«Sie versprachen Strassen, die nie gebaut würden, öffentliche Verkehrsmittel, die nie kommen würden, und Krankenhäuser, die nie einen einzigen Patienten behandeln würden», sagte die Vertraute von Premierminister Keir Starmer im Parlament in London. «Sie gaben Geld aus, als gäbe es kein Morgen, weil sie wussten, dass jemand anderes die Rechnung bezahlen würde.»

Die neue Labour-Regierung in Grossbritannien hat nach Angaben von Finanzministerin Rachel Reeves ein massives Finanzloch von 22 Milliarden Pfund (rund 25,06 Mrd. Franken) geerbt. Sie nannte die hinterlassenen Wirtschaftsprobleme von ihrer konservativen Vorgängerin «unverzeihlich». Die Tories von Ex-Premierminister Rishi Sunak hätten dem Land falsche Hoffnungen gemacht, kritisierte sie.

Priester in Österreich soll wohl Crystal Meth hergestellt haben

In Österreich soll ein Priester die Aufputsch-Droge Crystal Meth hergestellt haben. Der 38-Jährige kam in Untersuchungshaft, bestätigte die Landespolizeidirektion in St. Pölten.