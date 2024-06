Kate unterzieht sich weiterhin einer Chemotherapie. (Archivbild) Bild: keystone

Nächste Enttäuschung für Kate-Fans

Kate, die Princess of Wales, die sich weiterhin einer Chemotherapie unterziehen muss, wird am 8. Juni nicht an der Generalprobe für die wichtigste Parade des Jahres teilnehmen.

Marine Brunner / watson.ch/fr

Die Ankündigung kommt überraschend, wenn nicht gar widersprüchlich, inmitten der positiven und beruhigenden Gerüchte der letzten Tage. In der vergangenen Woche war zu lesen, dass Kate einen «neuen Meilenstein in ihrer Krebsbehandlung» erreicht habe, dass sie sich «viel besser» fühle und sogar «beim Einkaufen» mit ihrer Familie und alleine gesichtet worden sei.

In einem seltenen offiziellen Update über den Gesundheitszustand der Princess of Wales (Fürstin von Wales) hat der Palast inzwischen bestätigt, dass sie nicht an der «Colonel's Review» teilnehmen wird – der traditionellen Probe für die königliche Zeremonie des Jahres, «Trooping the Colour».

Die Generalprobe am 8. Juni findet eine Woche vor der eigentlichen Zeremonie «Trooping the Colour» statt, einem der wichtigsten Termine im royalen Kalender. Bild: keystone

Bei der militärischen Zeremonie, die am Wochenende vor der Parade stattfindet, sollte die Irische Garde Kate – die Colonel of the Regiment ist – salutieren. Diese Rolle wird nun aber von Generalleutnant James Bucknall im Namen der abwesenden Princess of Wales übernommen.

König Charles III. sollte zwar an der Zeremonie teilnehmen, wird sich die Parade der Soldaten jedoch von einer Kutsche aus anschauen. Es ist eine deutliche Änderung gegenüber dem letzten Jahr, als er die Truppen zu Pferd inspizierte – das erste Mal für einen britischen Monarchen seit 1986. Wie der Buckingham-Palast bereits in der Vergangenheit betont hat, wird jeder Einsatz auf ärztlichen Rat hin überprüft und angepasst, während der König mit seiner eigenen Krebsbehandlung zu kämpfen hat.

Teilnahme ungewiss

Kate hingegen hält sich während ihrer Chemotherapie weiterhin von öffentlichen Auftritten fern. Die Princess of Wales, die laut der «Daily Mail» jede Woche mit «Tausenden von Genesungsbriefen» überschwemmt wird, wird erst wieder zurückkehren, wenn die Ärzte ihr grünes Licht geben.

Es ist noch unklar, ob sie am eigentlichen «Trooping the Colour» am 15. Juni teilnehmen wird oder nicht. Die Feierlichkeiten sind mit viel militärischem Pomp verbunden und beinhalten natürlich auch den traditionellen Balkonauftritt der gesamten königlichen Familie. Da der Kensington-Palast keine genaueren Angaben gemacht hat, darf weiter auf eine Teilnahme Kates gehofft werden.