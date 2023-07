Dealer will Drogen an Zürcher Stadtpolizisten verkaufen

Am Wohnort des Festgenommenen entdeckte die Polizei anschliessend rund 670 Gramm Kokain, 700 Ecstasytabletten, 100 LSD-Pillen und kleine Mengen MDMA, Marihuana und Amphetamin. Ausserdem wurden mehr als 60'000 Franken sichergestellt, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. (saw/sda)

Party-Petra und der Stückel-Mord: Der grauslige Sommerthriller aus Pattaya

Eine deutsche Hochstaplerin wird in Thailand zur mutmasslichen Mörderin. Ihre Wege führen mitten in die erlauchtesten europäischen Trash-Kreise.

Für seine Söhne ist Pattaya «die Stadt mit den zwei Gesichtern». Es gebe dort die heitere Welt der Touristen. Und dann die Unterwelt voller Drogen, Prostitution und dunkler Gestalten. Schnittmengen sehen die Söhne grundsätzlich keine. Sie nennen es «Pech» und Zufall, dass ihr Vater, ein ganz und gar vertrauenswürdiger Immobilienunternehmer, der «von allen geliebt» wurde, jetzt zu so einer Schnittmenge geworden ist. Zu einer in 13 Teilen, um genau zu sein. Zerstückelt mit einer Kettensäge. Und eingesargt in einer Tiefkühltruhe. Gefunden wurde sie im Schlafzimmer einer Vorstadtvilla von Pattaya, die thailändische Polizei nimmt an, dass Truhe samt Inhalt im Meer hätten versenkt werden sollen.