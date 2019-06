International

Hongkong: 26 eindrückliche Bilder zur Millionen-Demo



Hongkong: So sieht es aus, wenn sich zwei Millionen Menschen für etwas einsetzen

Am Sonntag gingen in Hongkong rund zwei Millionen Menschen auf die Strasse, um gegen ein umstrittenes Gesetz zu protestieren. Die folgenden 26 Bilder zeigen eindrücklich, wie es aussieht, wenn so viele Menschen sich für etwas einsetzen:

Was bisher geschah:

Hintergrundwissen:

