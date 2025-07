Thailands Premierministerin suspendiert – Verfassungsgericht spricht Machtwort

Früher vs. heute – so sehen Filmlocations jetzt aus

Warum die Ukraine aus dem Landminen-Verbot aussteigt

Die Ukraine will sich aus der Ottawa-Konvention zum Verbot von Landminen zurückziehen. Kiew sieht sich zu dem Schritt gezwungen – auch wegen des zögerlichen Handelns westlicher Partner.

Landminen sind in der Ukraine tägliche Realität. Die Produktion eines Exemplars der effizienten, aber auch äusserst problematischen Waffen kostet nicht mehr als 75 Dollar. In einem Konflikt, in dem Waffenhilfe und Geld zunehmend knapp werden, sind sie zu so etwas wie einer defensiven Fluchtroute geworden.