Rauch in Ahmedabad nach dem Flugzeugabsturz. Bild: keystone

Flugzeug mit 242 Personen an Bord in Indien abgestürzt – was wir wissen

In der Millionenstadt Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat ist am Donnerstag ein Flugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Zahlreiche Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz – viele Fragen bleiben offen. Eine Übersicht.

Was ist passiert?

In Indien ist am Donnerstag ein Flugzeug von Air India in der westindischen Stadt Ahmedabad abgestürzt.

Dieses Video soll den Absturz zeigen: Video: twitter/aviationbrk

Das Flugzeug des Typs Boeing 787 Dreamliner war auf dem Weg von Ahmedabad nach London. Der Absturz erfolgte kurz nach dem Start nordöstlich der Stadt in einem Wohngebiet – das Flugzeug soll in ein Gebäude gestürzt sein. Gemäss der Nachrichtenagentur ANI stürzte der Flieger in ein Ärztehaus. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie eine Rauchwolke über dem Gebiet aufstieg.

Gibt es Opfer?

Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind offiziellen Angaben zufolge viele Menschen gestorben. Er habe die Information erhalten, dass es zahlreiche Todesopfer gebe, teilte der indische Gesundheitsminister Jagat Prakash Nadda – ohne eine genaue Zahl zu nennen – auf der Plattform X mit.

Laut Air India werden Verletzte ins Spital gebracht. Wie Behörden übereinstimmend berichten, sollen sich zum Zeitpunkt des Absturzes 242 Personen an Bord befunden haben. Die Rede ist von 230 Passagieren, 2 Piloten und 10 Crew-Mitgliedern. Bei den Passagieren handelt es sich laut Air India um 169 Personen aus Indien, 53 aus Grossbritannien, sieben aus Portugal und eine Person aus Kanada.

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um einen Flieger des Typs Boeing 787 Dreamliner. Bild: www.imago-images.de

Wie die «Times of India» schreibt, sind mehrere Feuerwehrwagen und Krankenwagen bei der Absturzstelle. Experten vermuten, dass die hohe Treibstoffmenge auf der internationalen Route den Brand nach dem Absturz verschlimmert haben und die Rettungsarbeit erschweren.

Was weiss man zur Ursache?

Kaum etwas. Wie die indische Luftfahrtbehörde berichtet, setzte die Maschine noch eine Notruf ab, reagierte auf Nachfragen vom Boden aber nicht mehr.

Erste Daten des sogenannten ADS-B-Systems, das im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe liefert, zeigen laut «Flightradar24», dass das Flugzeug bis auf 625 Fuss gestiegen war – danach sei es mit einer Geschwindigkeit von 475 Fuss pro Minute gefallen. Warum es zum abrupten Fall kam, ist bislang nicht klar.

Feuerwehrleute im Einsatz nach dem Absturz. Bild: keystone

Was sind die Reaktionen?

Air India hat den Absturz in einem Statement bestätigt. Natarajan Chandrasekaran, der Vorsitzende der Tata-Gruppe, zu welcher auch Air India gehört, schreibt:

«Mit tiefer Trauer bestätige ich, dass der Air-India-Flug 171 mit Ziel Ahmedabad London Gatwick heute in einen tragischen Unfall verwickelt war. Unsere Gedanken und unser tiefes Beileid sind bei den Familien und Angehörigen all derer, die von diesem verheerenden Ereignis betroffen sind.



In diesem Moment liegt unser Hauptaugenmerk auf der Unterstützung aller Betroffenen und ihrer Familien. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Notfallteams vor Ort zu unterstützen und den Betroffenen jede notwendige Hilfe und Betreuung zukommen zu lassen.



Sobald wir weitere gesicherte Informationen erhalten, werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Ein Notfallzentrum wurde aktiviert, und es wurde ein Unterstützungsteam für Familien eingerichtet, die Informationen suchen.»

Indiens Minister für zivile Luftfahrt Ram Mohan Naidu sagte, er sei schockiert und von Trauer erfüllt. «Ich überwache die Situation persönlich und habe alle Luftfahrt- und Katastrophenschutzbehörden angewiesen, schnell und koordiniert zu handeln», sagt er. Man werde nun alles versuchen, um medizinische Hilfe und Hilfsgüter zum Unglücksort zu bringen. «Meine Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen an Bord und ihren Familien», so der Minister.

Der Flughafen Ahmedabad erklärte in einem Statement, dass vorerst alle weiteren Flüge abgesagt seien.

Deutschlands Aussenminister Johann Wadephul teilte auf X mit, seine Gedanken und Gebete seien bei «unseren Freunden in Indien und allen, die derzeit auf ihre Angehörigen hoffen». Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb, die Szenen seien «erschütternd». Auch der britische König Charles III. liess sich über die aktuelle Entwicklung informieren.

Eine Sprecherin der EU-Kommission bekundete ihr Beileid. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, ihren Angehörigen, Familien und Freunden», sagte sie in Brüssel.

(dab) mit Material von sda und dpa