Flugzeug in Indien abgestürzt – 242 Personen an Bord

Was ist passiert?

In Indien ist am Donnerstag ein Flugzeug von Air India in der Nähe der westindischen Stadt Ahmedabad abgestürzt.

Dieses Video soll den Absturz zeigen: Video: twitter/aviationbrk

Das Flugzeug war auf dem Weg von Ahmedabad nach London. Der Absturz erfolgte kurz nach dem Start nordöstlich der Stadt in einem Wohngebiet – dabei sollen auch Gebäude beschädigt worden sein. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie eine Rauchwolke über dem Gebiet aufsteigt.

Hier befindet sich Ahmedabad:

Gibt es Opfer?

Offizielle Angaben zu möglichen Opfern gibt es bislang nicht. Wie Air India in einem Statement schreibt, sollen sich zum Zeitpunkt des Absturzes 242 Personen an Bord befunden haben. Dies bestätigt auch das indische Generaldirektion für Zivilluftfahrt. Die Rede ist von 230 Passagieren, 2 Piloten und 10 Cre-Mitgliedern.

Wie die «Times of India» schreibt, sind mehrere Feuerwehrwagen und Krankenwagen bei der Absturzstelle. Experten vermuten, dass die hohe Treibstoffmenge auf der internationalen Route den Brand nach dem Absturz verschlimmert haben und die Rettungsarbeit erschweren.

Welche offiziellen Angaben gibt es?

Air India hat den Absturz in einem Statement bestätigt. «Zurzeit prüfen wir die Einzelheiten und werden Sie auf dem Laufenden halten», heisst es. Auch der Londoner Flughafen Gatwick bestätigte den Absturz und schreibt, der Flieger hätte um 18.25 Uhr landen sollen.

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um einen Flieger des Typs Boeing 787 Dreamliner. Bild: www.imago-images.de

Indiens Minister für zivile Luftfahrt Ram Mohan Naidu sagte, er sei schockiert und von Trauer erfüllt. «Ich überwache die Situation persönlich und habe alle Luftfahrt- und Katastrophenschutzbehörden angewiesen, schnell und koordiniert zu handeln», sagt er. Man werde nun alles versuchen, um medizinische Hilfe und Hilfsgüter zum Unglücksort zu bringen. «Meine Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen an Bord und ihren Familien», so der Minister.

