Erdrutsch begräbt Bus in Indien – viele Tote

epa12399417 Vehicles drive through a waterlogged street after heavy showers in the eastern Indian city of Kolkata, 23 September 2025. The India Meteorological Department (IMD) issued a yellow alert fo ...
Fahrzeuge fahren nach starken Regenfällen durch eine Strasse in Indien am 23. September 2025.Bild: keystone

07.10.2025, 21:5207.10.2025, 21:52

Ein massiver Erdrutsch hat im Norden Indiens einen Bus mit zahlreichen Fahrgästen erfasst und unter sich begraben. Mindestens 18 Menschen seien bei dem Unglück auf einer Strasse im Bezirk Bilaspur im Bundesstaat Himachal Pradesh ums Leben gekommen, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien unter Berufung auf die Behörden.

30 bis 35 Menschen waren im Bus

Drei Insassen wurden demnach bis zum späten Abend gerettet. Unter den Erd- und Gesteinsmassen würden aber noch mehrere Menschen vermutet, hiess es. In dem Privatbus hätten 30 bis 35 Menschen gesessen. Eine genaue Zahl der Fahrgäste war zunächst nicht bekannt. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte versuchten, an die eingeschlossenen Personen zu kommen.

Indian Prime Minister Narendra Modi attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, China, Monday, Sept. 1, 2 ...
Ministerpräsident Narendra Modi äusserte sein Mitgefühl für die betroffenen Familien.Bild: keystone

Der Erdrutsch wurde den Berichten zufolge durch starke und langanhaltende Regenfälle in der Region ausgelöst. Laut NDTV kam ein ganzer Berghang ins Rutschen. Ministerpräsident Narendra Modi äusserte laut seines Büros sein Mitgefühl für die betroffenen Familien und kündigte finanzielle Hilfe für die Hinterbliebenen der Opfer und die Verletzten an. (sda/dpa)

