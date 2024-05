Explosion an indischem Steinbruch: Mehrere Tote

Bei einer grossen Explosion an einem Steinbruch in Indien sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Das berichteten örtliche Medien wie die Nachrichtenagentur ANI am Mittwoch unter Berufung auf Rettungsdienstmitarbeiter.

Untersuchungen deuteten demnach darauf hin, dass es zu dem Vorfall im Distrikt Virudhunagar im Bundesstaat Tamil Nadu in einem Lagerraum kam, wo Sprengstoff gelagert wurde. Dieser sollte dazu verwendet werden, Gestein zu zerkleinern.

Rettungsteams seien dabei, sich durch Geröll und möglicherweise bisher nicht explodiertes Material vorzuarbeiten, hiess es. Anwohner berichteten, dass es dort früher schon Sicherheitszwischenfälle und Unfälle gegeben habe, berichtete «India Today». Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten eine Erschütterung und grosse schwarze Rauchwolken. (sda/dpa)