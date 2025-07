Erdbeben der Stärke 6,7 vor der Ostküste Indonesiens

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstossen. In der Region kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. (sda/afp)

Vor den Molukken im Osten Indonesiens hat es am Montag ein Erdbeben der Stärke 6,7 gegeben. Tsunami-Gefahr bestand nach Angaben des Tsunami-Warnzentrums für den Pazifikraum nicht. Das Beben ereignete sich laut der US-Erdbebenwarte USGS in einer Tiefe von 80 Kilometern unter der Meeresoberfläche. Schäden oder gar Opfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Das letzte verheerende Erdbeben in Indonesien ereignete sich 2004. (Symbolbild)

Das letzte verheerende Erdbeben in Indonesien ereignete sich 2004. (Symbolbild) Bild: keystone

