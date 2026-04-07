Donald Trump hält Rede mit speziellem Gast zu Ostern

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Jährlich hält der US-Präsident am Ostermontag eine Rede, und im Garten des Weissen Hauses in Washington wird ein Osterfest veranstaltet. Auch der aktuelle Präsident, Donald Trump, hat am Ostermontag eine solche Rede gehalten.

Dabei schwärmte er davon, wie stark die USA seien und wie gut es dem Land gehe. Hauptsächlich sprach er jedoch über den Krieg im Iran und die Rettungsaktion eines Soldaten am vergangenen Wochenende. Dabei stand ein spezieller Gast neben dem Präsidenten und sorgte mit seiner unveränderten Schnute für den einen oder anderen Schmunzler.

Video: watson/nina bürge

Nach der Rede nahmen Donald Trump und seine First Lady Melania an «Ostereierrollen» mit diversen Familien und Kindern teil. Diese Tradition wurde durch den US-Präsidenten Rutherford B. Hayes im Jahr 1878 eingeführt, seitdem wird dies jährlich wiederholt und als Tradition eingeführt. (nib)