Amnesty International berichtet: Rund 100 Hinrichtungen im Januar und Februar im Iran

In den ersten beiden Monaten des Jahres sind im Iran nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International rund 100 Menschen hingerichtet worden. Die Behörden hätten alleine im Januar und Februar mindestens 94 Todesurteilte vollstreckt, berichtete die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag. Nach Recherchen der Menschenrechtsorganisation Abdorrahman Boroumand Center mit Sitz in den USA und von Amnesty sei die Zahl der Exekutionen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Die Organisationen verzeichneten auch Fälle «schrecklicher sexueller Gewalt und anderer Foltervorwürfe».

Ukrainische Jugendliche können in der Schweiz die Lehre beenden – das hat aber einen Haken

Der Bund schafft Klarheit: Geflüchtete Jugendliche Ukraine können hier ihre Lehre absolvieren, auch wenn der Schutzstatus S aufgehoben wird. Ein grosses Fragezeichen gibt es allerdings.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine haben über 75’000 Menschen in der Schweiz Schutz erhalten. Darunter finden sich auch 5000 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Sie stünden eigentlich vor dem Einstieg in die Berufswelt. Doch lange Zeit war unklar, ob sie eine Lehre in der Schweiz absolvieren können.