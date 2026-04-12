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Israel stellt sich auf Wiederaufnahme des Iran-Kriegs ein

Israel stellt sich auf Wiederaufnahme des Iran-Kriegs ein

12.04.2026, 14:5212.04.2026, 14:52

Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein Kriegsende stellt Israel sich nach Medienberichten auf eine Wiederaufnahme der Kämpfe ein. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, Generalstabschef Ejal Zamir habe die israelischen Streitkräfte angewiesen, unverzüglich in einen Zustand erhöhter Alarmbereitschaft überzugehen.

March 3, 2026, Palmachim Airbase, Israel: Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU C visits the Palmachim Airbase accompanied by Minister of Defense ISRAEL KATZ R and IDF Chief of Staff Lt. Gen. EYAL ...
Der israelische Generelstabschef Ejal Zamir mit Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz.Bild: www.imago-images.de

Das Militär solle sich «auf die Möglichkeit einer kurzfristigen Rückkehr zu militärischen Auseinandersetzungen vorbereiten», hiess es. Eine Entscheidung für einen militärischen Einsatz sei jedoch noch nicht getroffen. Ein israelischer Militärsprecher sagte auf Anfrage, man prüfe den Bericht.

Auch der israelische Kan-Sender berichtete unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Regierungsvertreter, Israel sei gemeinsam mit den USA bereit für eine Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Samstagabend gesagt, die Kampagne im Iran sei weiterhin nicht beendet.

Laut «ynet» hat die Armee Gefechtsvorbereitungen ähnlich wie vor den beiden Iran-Kriegen – dem jüngsten und dem im letzten Jahr – aufgenommen. Dabei würden «sämtliche Planungs- und Umsetzungsprozesse beschleunigt». Es sei Anweisung erteilt worden, eine hohe Einsatzbereitschaft in allen Bereichen aufrechtzuerhalten, Reaktionszeiten zu verkürzen und operative Lücken zu schliessen, hiess es weiter in dem Bericht. (hkl/sda/dpa)

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