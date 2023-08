Irans Präsident Raisi droht Frauen ohne Kopftuch: Einige begleiten den Plan des Feindes

Seit Monaten ignorieren Frauen in Irans Metropolen demonstrativ die islamischen Kleidungsvorschriften, auch als Zeichen des stillen Protests. Hardliner in dem Land mit fast 90 Millionen Einwohnern fordern ein härteres Vorgehen gegen die Missachtungen. Die Regierung hat als Konsequenz bereits ein höchst umstrittenes Gesetz ausgearbeitet, das drakonische Strafen bei Verstössen vorsieht.

«Die Verbreitung des Ablegens des Hidschabs wird definitiv unterbunden werden», sagte der erzkonservative Geistliche am Mittwoch. «Einige Personen ohne Hidschab sind sich dessen nicht bewusst, so dass wir sie ermahnen sollten, aber einige von ihnen begleiten den Plan des Feindes.»

Autofahrer verletzt Velofahrer in Zürich: «Er fuhr Vollgas und absichtlich in ihn hinein»

Wegen «Bullshit» vor Gericht: Trump wird nach Anklagen ausfällig – seine Fans feiern es

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat nach der erneuten Anklage gegen ihn derbe Töne angeschlagen. Er werde an Wahlkampfveranstaltungen nicht teilnehmen können, weil er wegen «Bullshit» im Gerichtssaal sitze, schimpfte Trump am Dienstag bei einer Rede in Windham im US-Bundesstaat New Hampshire.